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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف حنان سليمان، مصفوفة الاحتياجات والأولويات في مجالات المياه والطفولة والصحة والشؤون الاجتماعية.

وزير التخطيط يبحث مع اليونيسيف احتياجات المياه والطفولة والصحة والشؤون الاجتماعية

وتطرق اللقاء بمشاركة الوكيل المساعد لوزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، والمديرة الإقليمية لمنظمة اليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اديل خضر، والممثل المقيم لليونيسيف في اليمن فيليب دواميل، ومدير عام إدارة المنظمات الدولية والإقليمية في وزارة التخطيط أحمد الجاوي، إلى خطط المنظمة ومستوى تقييم تدخلاتها والمعالجات اللازمة للتحديات التي تواجهها، ونتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات.

وأكد باذيب أن اليونيسيف شريكا رئيسيا للحكومة في مواجهة تحديات عدد من القطاعات الحيوية خصوصا الطفولة، وتجسد ذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التي من شأنها المساهمة بتخفيف معاناة الشرائح المجتمعية المستهدفة في عدد من مناطق ومديريات محافظات الجمهورية.. منوها إلى أهمية توسيع المنظمة مناطق ومجالات تدخلاتها لتغطية احتياجات المستفيدين.

ولفت إلى أهمية تعزيز التنسيق لوضع إستراتيجية شاملة لمضاعفة الاهتمام بمختلف احتياجات ومتطلبات شريحة الأطفال وفي مقدمتهم الأيتام.. متطرقا إلى ما أفرزته الحرب من نتائج قاسية على الأطفال وحقهم في الحياة والتعليم.. مؤكدا أهمية نتائج المسح العنقودي في حشد الموارد وإعداد خطط وإستراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى في مختلف القطاعات.

ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، خلال لقائين منفصلين مع قيادتي جامعة لحج ممثلة برئيس الجامعة الدكتور أحمد فضيل، واللجنة الوطنية للمرأة ممثلة برئيسة اللجنة الدكتورة شفيقة الوحش، إمكانية الاستفادة من برامج التعاون الدولي مع المانحين والمنظمات الدولية في تنفيذ المشاريع والتدخلات ذات الصلة بشؤون التعليم الأكاديمي والمرأة.

وجرى خلال اللقاء الأول بمشاركة الوكيل المساعد لوزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، استعراض احتياجات جامعة لحج وكليات التربية والزراعة بالجامعة من مشاريع التطوير والارتقاء بالعملية التعليمية وفي صدارتها الحرم الجامعي.

فيما تطرق اللقاء الآخر، إلى أوجه دعم ومساندة الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط للجنة الوطنية للمرأة عبر تعزيز دور اللجنة في العمل مع المنظمات الدولية وأبرزها صندوق الأمم المتحدة للسكان لاسيّما بجوانب الصحة الإنجابية والزواج المبكر والتعليم.

وجدد الدكتور باذيب، حرص وزارة التخطيط على تقديم كافة أوجه الدعم وفقا للإمكانيات المتاحة لجامعة لحج واللجنة الوطنية للمرأة وغيرها من المؤسسات والجهات الرسمية، والاهتمام بنهوض وارتقاء أداءها وأنشطتها المختلفة في شتى مجالات الحياة لتعزيز العمل التشاركي في بناء ونهضة المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة.

التقى وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، بعدن مع نائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة - اليونيسيف حنان سليمان، والمديرة الإقليمية للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اديل خضر، ومعهما الممثل المقيم للمنظمة في اليمن فيليب دواميل.

جرى خلال اللقاء مناقشة الشراكة وتدخلات وبرامج اليونيسف في قطاع المياه والإصحاح البيئي.

وتطرق الشرجبي إلى جملة من القضايا المتعلقة بالوضع المائي والبيئي في اليمن، والمشاريع التي تدعمها اليونيسيف والتطلعات للمشاريع التنموية وإعادة تأهيل الشبكات والآبار وتشغيلها بالطاقة المتجددة.. مشيدا بمستوى الشراكة بين المنظمة والوزارة والتي اثمرت العديد من المشاريع النموذجية في قطاع المياه والصرف الصحي.

ولفت إلى أهمية مراجعة المنظمة لقرارها بتخفيض طاقمها في مكتب عدن والذي قد يؤثر على مستوى الشراكة وعدم الوفاء بتقديم الخدمات بشكل عادل على المستوى الجغرافي والطبوغرافي.. مشددا على أهمية ان يكون المكتب بحجم التحديات والاحتياجات.

من جانبه عبر فريق اليونيسيف عن تقديره لمستوى التفاعل والتعاون مع وزارة المياه والبيئة اليمنية..مؤكدة حرص المنظمة على دعم بلادنا في مجال المياه والإصحاح البيئي.