شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخيمة اليمنية تحصد المركز الأول في مهرجان أورينتاليس الكندي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حصدت خيمة اليمن على المركز الأول في ختام فعاليات مهرجان أورينتاليس بمدينة مونتريال الكندية، بمشاركة فاعلة من ابناء الجالية اليمنية، والذي اقيم خلال الفترة من 18 حتى 21 اغسطس الجاري.

الخيمة اليمنية تحصد المركز الأول في مهرجان أورينتاليس الكندي

واشاد نائب السفير اليمني في كندا عبد الحكيم الحمادي بالجهود التي بذلها القائمون على الخيمة اليمنية والتميز المبهر والصورة المشرقة التي عكستها محتويات الخيمة وما تحتويه من مقتنيات يمنية من الحلي والمجسمات وما قدمه الشباب من فقرات تراثية فنية من الرقصات الشعبية والفنون اليمنية المتنوعة، والذي عكسه الحضور المتميز للخيمة من زوار المهرجان رغم شح الامكانيات.

جدير بالذكر ان مهرجان مونتريال يقام سنويا بمشاركة جاليات عربية واجنبية ويتضمن عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والابداعية ويحظى بحضور جماهيري كبير.