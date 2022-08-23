شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء توزيع المناهج الدراسية بمأرب على المديريات لتغطية العجز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب بمحافظة مأرب، توزيع المناهج المدرسية التي استكملت عملية طباعتها للصفوف الدراسية من اول اساسي حتى ثالث ثانوي، على فروع مكاتب التربية في المديريات تمهيدا لتسليم كل مدرسة حصتها المحددة لتوزيعها على الطلاب وتغطية العجز القائم في المناهج الدراسية.

بدء توزيع المناهج الدراسية بمأرب على المديريات لتغطية العجز

وخلال عملية التدشين أوضح الدكتور العباب إنه جرى طباعة هذا العام مليون و٥٠٠ ألف كتاب مدرسي لمختلف المراحل الدرسية، في اطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد منذ العطلة الصيفية حتى تبدأ العملية بوجود المناهج الدراسية للطلاب.. مشيرا إلى ان كل مكتب على مستوى المديريات سيتولى تسليم كل مدرسة حصتها من الكتب لتوزيعها على الطلاب.

تفقد وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني اليوم مطابع مؤسسة ١٤ اكتوبر للصحافة والطباعة والنشر في العاصمة المؤقتة عدن.

وأثناء الزيارة قدم رئيس المؤسسة محمد باشراحيل، شرح حول اعمال إعادة التأهيل والصيانة بعد توقف المطابع وتعرضها للتلف والنهب.. موضحا إنه تم اعادة بناء وتصنيع الدواليب الكهربائية الخاصة للمطابع، واعادة الشبكة الكهربائية بشكل كامل من خارج المؤسسة، وصولا إلى المطابع من قبل الفريق الفني المختص الذي قام بإنجاز ٩٥% من العمل.

ومن المتوقع ان تبدأ المطابع بالعمل خلال اسبوع.

وأشاد الوزير بما تم انجازه من إعادة التأهيل، التي تمكن الصحيفة من معاودة الصدور ومواكبة العمل الحكومي والمؤسسي لقيادة الدولة في عدن.

وحث على مضاعفة الجهود لتقوم مؤسسة 14 أكتوبر بدورها المأمول، كمؤسسة صحفية وطنية، في رفد العمل الإعلامي الوطني المعزز لأداء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وتعزيز معركة استعادة الدولة، وتوحيد الصف الوطني.

رافقه خلال الزيارة نائب وزير الاعلام حسين باسليم ووكيل الوزارة ايمن ناصر.

دشن وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق ومدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة سالم حنش، برنامج تدريبي لستمائة معلم ومعلمة بمدارس مدريتي عتق ومرخة السفلى.

وترتبط معارف البرنامج الممول من الاتحاد الاوربي بواسطة منظمة اليونيسيف ولمدة عشر ايام باستراتيجيات التعليم النشط.



ناقش وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، اليوم، مع مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في عدن مارك جوردن، مستوى تنفيذ تدخلات البرنامج ولا سيما توزيع المساعدات وتعزيز الأمن الغذائي.

وتطرق الوزير الاشول، إلى حجم التحديات الإنسانية المتعددة التي تواجه اليمن نتيجة الأزمة الغذائية العالمية.. منوها بجهود برنامج الأغذية العالمي في تقديم المساعدات والإغاثة الإنسانية.

وأكد الاشول، على أهمية الجودة وتحسين آلية التخزين حتى لا تفسد المواد وتضطر الوزارة لإتلافها.. مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل المجلس الاعلى للامن الغذائي وبرنامج الغذاء عضو مراقب.. كما أبدى استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم والتسهيلات للمساهمة بإنجاح أنشطة البرنامج المساندة للجهود الحكومية في تأمين سلاسل الغذاء.

من جانبه أكد مدير برنامج الغذاء العالمي في عدن مارك جوردن، أن البرنامج سيعمل على تكثيف جهوده لتقديم المساعدة الإنسانية وتوفير الدعم اللازم من المانحين.

دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد العمودي، ملتقى شركاء جودة التعليم في اليمن، من أجل تجويد مخرجات التعليم في كليات التربية والقرآن، بتمويل من مؤسسة العون للتنمية بمشاركة 7 جامعات يمنية في 8 محافظات.

واكد وزير التعليم العالي والفني والمهني الدكتور خالد الوصابي في كلمته عبر الاتصال المرئي، أهمية الملتقي الذي سيناقش المشكلات التي تواجه سير التعليم الجامعي وكيفية الاهتمام بجودة التعليم، مشيرا إلى أن كليات التربية والقرآن بالجامعات تمثل الأساس لأي نهضة علمية كونها تأهل المعلمين في مدارس التعليم الأساسي، مشيدًا بدور مؤسسة العون للتنمية لتبنيها هذا الملتقى.

من جانبه اكد العمودي حرص السلطة المحلية على دعم مثل هذه الفعاليات لتعزيز جودة العملية التعليمية الأكاديمية باليمن من أجل احداث تقدم في الجانب التعليمي، مشيرا إلى أن جودة التعليم تمثل الركيزة الأساسية لبناء العنصر البشري الأكاديمي.