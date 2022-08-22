شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الجنوبية لمكافحة الإرهاب في أبين تعلن بدء عملية "سهام الشرق" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلقت القوات الجنوبية في اليمن، الإثنين، عملية "سهام الشرق" العسكرية لتطهير محافظة أبين من الجماعات الإرهابية بشقيها القاعدة والإخوان.

وأصدرت القوات الجنوبية بيانا بثه التلفزيون الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي جاء فيه، "إن رئيس المجلس الانتقالي القائد الأعلى للقوات الجنوبية وجه بإطلاق عملية عسكرية لتحرير محافظة أبين من الجماعات الإرهابية والعناصر الخارجة عن القانون".

وطبقا للبيان فإن "العملية العسكرية تهدف إلى حماية الطرقات الرابطة بين المحافظات الجنوبية وإيقاف تهريب الأسلحة عبر الشريط الساحلي في محافظة أبين إلى مناطق مليشيات الحوثي، ومكافحة تنظيم القاعدة".

وجاء إطلاق العملية العسكرية في أبين بعد إعلان القوات الجنوبية في محور أبين الاثنين، استعدادها لتوحيد الجهود ورص الصفوف والوقوف بجانب الأخوة الجنوبيين في الجيش والأمن بشقرة والمنطقة الوسطى بأبين لمواجهة العدو الحقيقي المشترك الذي يهدد أمن واستقرار أبين والجنوب عامة والمتمثل بمليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية.



ودعت القوات، كافة الأخوة الجنوبيين من منتسبي الجيش والأمن في شقرة والمنطقة الوسطى بأبين إلى تجاوز كافة التباينات السياسية والحزبية والبدء في صفحة جديدة تسمو فيها المصلحة العليا للوطن وشعب الجنوب ومحافظة أبين على أي مصالح حزبية أو شخصية أو مناطقية ضيقة.

ودعت القوات الجنوبية، جميع الجنوبيين إلى سرعة الالتحاق بصفوف اخوانهم الجنوبيين للوقوف جميعا في خندق الدفاع عن ارض الجنوب وأمنه واستقراره وشعبه وهويته وتاريخه وحاضره ومستقبله.

ويغلق مكافحة الإرهاب وفرض الأمن في أبين التي ظلت على هامش ثقلها لسنوات الأبواب على مليشيات الحوثي الذين حاولوا مؤخرا زراعة خلايا إرهابية في المحافظة فيما يحاول تنظيم القاعدة ابقائها بؤرة لاستهداف جنوب اليمن لا سيما العاصمة عدن.