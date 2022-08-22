تزايد صراعات الأجنحة.. مقتل قيادي حوثي بكمين مسلح في "عمران" 

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل قيادي في مليشيا الحوثي، اليوم الإثنين، في كمين مسلح، في محافظة عمران، شمال العاصمة صنعاء، بعد يوم من محاولة قتل آخر بصنعاء ومقتل نجله، في ظل تصاعد التصفيات البينية داخل المليشيا الحوثية.



وذكرت مصادر إعلامية، أن الشيخ "حيدر سعيد ال سعيد"، قتل اليوم، بمكين مسلح، في منطقة حوث، في الطريق الرابط بين صنعاء وصعدة.



وذكرت المصادر أن آل سعيد كان مع آخرين من العناصر الذي حشدهم بعد تصاعد خلاف بين وآخرين، على أموال وأرباح في تجارة الممنوعات.



وحسب المصادر فأن "سعيد" يعد من القيادات الحوثية، والتي تقاتل في جبهة الحدود، ونتيجة للخلافات التي زادت في الآونة الأخيرة، فإن أطرافاً أوساطها تخلصت منه من أجل الاستئثار بتجارته في الممنوعات.



ويأتي مقتل القيادي الحوثي، بعد يوم من الإعلان عن وفاة نجل القيادي أحد مشائخ مديرية بني ضبيان ومعين متأثرا بجراحه التي أصيب بها مع والده مطلع اغسطس الجاري.

يشار إلى أن هذه الحادثة تأتي في ظل تزايد صراعات الأجنحة بين قيادات تابعة لمليشيا الحوثي، حيث قتل العشرات من قيادات مليشيا الحوثي في تصفيات بينية بين الحوثة الموالين لصنعاء وآخرين لصعدة.