وفاة ثلاث فتيات شقيقات غرقا في حاجز مائي غربي صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت مصادر محلية، بوفاة ثلاث فتيات شقيقات غرقاً في إحدى البلدات غربي محافظة صنعاء.



وقالت المصادر إن ثلاث فتيات من أسرة "علي أحمد الخضري" توفين يوم أمس غرقاً في منطقة "لهاب" بمديرية "مناخة" غربي صنعاء، جراء سقوطهن في بركة ماء جوار منزلهن.



وحسب المصادر فإن إحدى الفتيات سقطت في بركة ماء بجوار منزلهن، فحاولت شقيقتها إنقاذها غير أنها غرقت هي الأخرى لتتدخل الثالثة والتي فشلت هي الأخرى، ليفارقن جميعاً.



وخلال الأسابيع الماضية توفي عدد كبير من الأطفال غرقا في سدود وحواجز مائية، بعدد من المحافظات اليمنية.

