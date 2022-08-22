شكرا لبحثكم عن خبر عدن.. أعمال سفلتة يشهدها شارع السواعي بالمعلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بدأت الفرق الفنية أعمال سفلتة شارع السواعي في المعلا بتمويل وإشراف مباشر من قبل صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. وقامت مؤسسة الشاطئ للهندسة والمقاولات كجهة منفذة للمشروع على أعمال السفلتة لاعادة التأهيل. وتأتي أعمال السفلتة بمتابعة معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي والمهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور. وقال المهندس معتصم الطعسلي مدير المشروع أن الجهة المنفذة باشرت بالعمل في إعادة الشارع الحيوي بالمعلا. وبين الطعسلي أن الأعمال تسير بوتيرة عالية لانجاز المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة. ونوه مدير المشروع أن الأعمال تسير وفقاً للمواصفات والمعايير الهندسية. الجدير بالذكر أن أعمال صيانة وإعادة تأهيل تشهدها عدة شوارع بمختلف المديريات في العاصمة عدن. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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