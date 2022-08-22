شبوة.. مليشيات الإمارات تنصب حواجز "مناطقية" في مداخل مدينة عتق وتنهب مستودعات منظمة انسانية

المنامة - ياسر ابراهيم - نصبت مليشيات (العمالقة ودفاع شبوة) المدعومتين من الإمارات، حواجز تفتيش ذات بُعد مناطقي في مداخل مدينة عتق عاصمة شبوة، ومنعت أبناء المحافظات الشمالية من دخولها.



وقالت مصادر محلية، إن المليشيات المدعومة من الإمارات، تواصل منذ أمس الأحد، منع أبناء المحافظات الشمالية من الدخول إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن.



وأضافت المصادر أن المليشيات نصبت حواجز تفتيش عند المدخل الشرقي للمدينة ومنعت دخول أبناء المحافظات الشمالية بمن فيهم المعلمين والساكنين خارج المدينة.



وأكدت المصدر أن العشرات من المعلمين لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدارس، كما لم يتسنى لعدد من التجار للوصول إلى محلاتهم بسبب منعهم من الدخول إلى المدينة.



وفي سياق آخر قامت المليشيات المدعومة من الإمارات باقتحام مستودعات منظمة الوصول الانساني للأعمال الخيرية في مدينة عتق ونهبت محتوياتها.



وكانت تقارير حقوقية كشفت عن انتهاكات واسعة طالت المدنيين في مدينة عتق منذ سيطرة مليشيات الامارات عليها، كما تعرض عدد من أبناء المحافظات الشمالية للاختطافات ومداهمة منازلهم ودهم محلاتهم.



والأربعاء الماضي (10 أغسطس)، أحكمت المليشيا الانفصالية سيطرتها على مدينة عتق بعد معارك مع القوات الحكومية وبغطاء مكثف من طيران الإمارات المسيّر الذي استهدف بعشرات الغارات مواقع الجيش والأمن وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات بينهم مدنيين.

