الجيش اليمني: استشهاد جندي وإصابة 11 أخرين جراء خروقات الحوثيين للهدنة خلال 48 ساعة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش اليمني، الأحد، مقتل جندي وإصابة 11 أخرين جراء استمرار خروقات مليشيات الحوثي للهدنة الأممية خلال 48 ساعة.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ارتكبت 230 خرقاً للهدنة الأممية خلال ٤٨ ساعة (19- 20 أغسطس) في جبهات محافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.



وأضاف، أن الخروقات توزّعت بين 72 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و41 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و40 خرقاً غرب حجة، و36 خرقاً في جبهات محور تعز، و26 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و10 خروقات في جبهات الجوف، وثلاثة خروقات في محور الضالع، وخرقان في جبهات صعدة.



وأفاد المركز الإعلامي، بأن قوات الجيش تصدت خلال الساعات الماضية لمحاولة مجاميع مسلّحة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مواقع عسكرية شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.



وأوضح أن بقية الخروقات تنوّعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقنّاصة والطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد أحد أبطال الجيش وإصابة 11 آخرين.



وأشار إلى نشاط المليشيا الحوثية في استحداث مواقع وحفر خنادق وشق طرقات فرعية ونشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف جبهات القتال.

