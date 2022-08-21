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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتح محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، مصنع تعبئة اسطوانات غاز الأوكسجين بمدينة الغيضة والممول من البنك الاسلامي للتنمية.

محافظ المهرة يفتتح مصنع تعبئة اسطوانات غاز الأوكسجين بمدينة الغيضة

وأكد محافظ المهرة، أن افتتاح المصنع يعد إنجازًا كبيرًا للمحافظة التي كانت تعاني من نقص الأكسجين..مثمنًا جهود وزارة الصحة العامة والسكان والجهات الممولة والمنفذة على جهودهم الكبيرة في إنجاز المشروع.

ويأتي افتتاح مصنع تعبئة اسطوانات غاز الأوكسجين بمدينة الغيضة ضمن مشروع إنشاء 14 مصنعا للأوكسجين ممولة من البنك الإسلامي للتنمية في مختلف محافظات الجمهورية.

بدأت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بإدارة الامداد الدوائي الطبي التي ينظمها البرنامج الوطني للامداد الدوائي بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع منظمة جون سنو، ضمن مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي ( صحتي اولا).

وتهدف الدورة على مدى ثلاثة أيام، اكساب 16 مشاركًا من عدد من المرافق الصحية بمديريات محافظتي عدن وتعز، المعارف والمهارات النظرية والتطبيقية المتصلة بآليات الامداد والادارة الدوائية وطرق تقدير الكميات وآليات طلب الامداد وكيفية معرفة انتهاء الأدوية وإرشادات التخزين العامة وانشاء وتصميم المخزن الطبي.

وحث مدير عام البرنامج الوطني للامداد الدوائي الدكتورة سعاد الميسري والقائم بأعمال مدير منظمة جون سنو مدير مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي الدكتورة سعاد الهتاري، المشاركين الإستفادة القصوى من المفردات العلمية التي تتضمنها الدورة والسعي الفاعل على تمثلها في الواقع المهني والإستفادة في تطبيقها للاسهام في تعزيز وتقوية النظام الصحي.



شاركت الجالية اليمنية بمدينة مونتريال الكندية، في فعاليات مهرجان أورينتاليس ضمن مشاركة دول عربية وأجنبية في المهرجان، خلال الفترة من 18 حتى 21 اغسطس الجاري.

وقدم عدد من أبناء الجالية اليمنية خلال المهرجان، عددًا من الفقرات التراثية الفنية في الخيمة اليمنية وسط تفاعل جماهيري كبير واعطت نكهة متميزة للفعاليات.

وأوضحت المنسقة العامة والمشرفة على الخيمة اليمنية سحر البعداني أن تحضيرات واسعة سبقت المشاركة وفق الامكانيات المتاحة تضمنت جناحًا للتراث اليمني من الملابس التراثية والحلي والمجسمات والرقصات الشعبية والفنون اليمنية المتنوعة.

وأكدت حرص الجالية على المشاركة بأفضل صورة وإشراك أبناء الجالية اليمنية في مختلف المجالات الثقافية والفنية والابداعية، من اجل تعزيز الجسور المشتركة بين اليمن وكندا والتعريف بعمقها الحضاري بالإضافة إلى ربط أبناء الجالية وخاصة جيل الشباب بتراثهم وارثهم التاريخي.

الجدير بالذكر ان مهرجان مونتريال يقام سنويا بمشاركة جاليات عربية واجنبية ويتضمن عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والابداعية ويحظى بحضور جماهيري كبير.

كما نظمت شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية بوادي حضرموت (YDN)،، دورتي بناء الكفاءات لمنظمات المجتمع المدني، والأرشفة الإلكترونية استهدفت عدد من المدراء التنفيذيون ومدراء الإدارات والسكرتارية بالمنظمات الأعضاء.

وهدفت دورة بناء الكفاءات، إلى تحسين فعالية استراتيجيات العمل الإنساني وتكامله بين المنظمات العاملة في البرامج الإنسانية وتحقيق كفاءة عالية ومهنية، فيما هدفت دورة الأرشفة الإلكترونية، إلى أهمية الوثائق والمعلومات وكيفية حفظها إلى جانب اطلاع المشاركين على الأرشفة الإلكترونية وأهميتها، وإكسابهم القدرة على التعامل مع التطبيقات الحديثة للأرشفة الإلكترونية، وكذا تنمية وصقل مهارات المشاركين في مجال التوثيق والحفظ والأرشفة الإلكترونية.

اختتمت المنظمة الوطنية للاعلاميين اليمنيين "صدى"، الدورة التدريبية الثالثة ضمن سلسلة دورات في الأمن الرقمي التي تنفذ بالشراكة مع منظمة انترنيوز.

واستفاد من الدورة التي استمرت على مدى ثلاثة ايام، 21 مشاركًا من الصحفيين والناشطين الإعلاميين من أبناء محافظة الجوف.

واشارت منسق الدورات التدريبية في منظمة صدى إجلال البيل، إلى إن الدورة مكنت المشاركين من الحصول على المعرفة والتطبيق العملي اللازمين لتوفير أكبر قدر من الحماية الرقمية للصحفيين والناشطين..لافتة إلى أن دورات الامن الرقمي تزود المشاركين بالمهارات وأدوات الحماية الرقمية الكفيلة بضمان أمن معلوماتهم ومصادرهم وتسهيل عملهم وحفظ بياناتهم بطريقة آمنة.

