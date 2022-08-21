العنف الأسري في إب.. رجل يقتل زوجته أمام طفلتيهما في مديرية جبلة

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم رجل على قتل زوجته، في أحدث جريمة عنف أسري تشهدها محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.



وقالت مصادر محلية، إن مواطناً يُدعى (توفيق أحمد محمد الفقيه) أطلق النار على زوجته أمام طفلتيهما، وتركها تنزف حتى الموت، قبل أن يفر إلى جهة مجهولة.



وأوضحت المصادر أن الحادثة شهدتها قرية "رحب" التابعة لعزلة وراف بمديرية جبلة غربي إب.



وأشارت إلى أن الجاني سبق وأن أقدم على ضرب زوجته عدة مرات كان آخرها قبل 4 أشهر وتم الصلح بينهما وتعهد الزوج آنذاك بعدم تكرار الاعتداء عليها.



وخلال السنوات الأخيرة ارتفع منسوب جرائم العنف الأسري وخاصة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي في ظل غياب مؤسسات التقاضي ولجوء الناس إلى حل مشاكلهم بأنفسهم.

