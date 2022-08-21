حضرموت.. تضرر خطوط الكهرباء جراء الرياح الشديدة والأمطار في مديريات الوادي والصحراء

تضررت شبكة خطوط الكهرباء في مدن وادي وصحراء حضرموت (شرقي اليمن)، جراء الأمطار والرياح الشديدة المصاحبة لها.



وقالت المؤسسة العامة للكهرباء بوادي حضرموت، في بيان لها، "تسببت نزول الأمطار المتفرقة والمصحوبة بالرياح الشديدة على وادي حضرموت، منذ مساء السبت في فصل خطوط الكهرباء".



وبينّت، أن الخطوط المقطوعة هي (خط وادي بن علي 33kv المغذي للمحطات (الوادي-القطن-العقاد)، وخط قريو1 33kv المغذي للمحطات التحويلية (المطار -الغرف -عيديد)، وخط قريو2 33kv المغذي للمحطات (تريس- نهيمه)، وخط شعب أحمد 33kv المغذي للمحطات (مريمه- تريم -الخون).



وهطلت أمس السبت، أمطار غزيرة مصحوبة بالرياح الشديدة على مديريات وادي حضرموت وصحراء حضرموت.