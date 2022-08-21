لسبب تافه.. الاعتداء على اثنين من عمال النظافة بالطعن في صنعاء القديمة

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتدى شخص على إثنين من عمال النظافة بالطعن والضرب مساء الجمعة 19 أغسطس، في حي سوق الملح بصنعاء القديمة، لسبب تافه.



وقالت مصادر محلية لــ"يمن شباب نت"، "ان شخص يعرف بأنه بلطجي اعتدى بالطعن على عمال الطعن والضرب والعنيف في حي بسوق الملح بعد امتناعهم عن رفع كرتون بداخله علب ممتلئة بالبول".



وأفادت المصادر "ان العمال ابلغوا المعتدي ان التوجيهات من صندوق النظافة تمنعهم من رفع المخلفات السائلة، لكنه أصر على أن يرفعوها بالقوة ودخل بمشادات كلامية مع العمال".



وذكر شهود عيان "ان المواطن المعتدي أقدم على طعن العامل بالخنجر (الجنبية) في يده، ومن ثم انتقل الى سائق شاحنة النظافة لإجباره على رفع المخلفات السائلة (علب ممتلئة بالبول) وعندما رفض أقدم على ضربة برأسه ومن ثم طعنة".



وأفادوا: "أن عامل النظافة تعرض لتمزق في يده جراء الطعنة وسالت دماءه في الشارع، بالإضافة إلى تعرضه لشتائم عنصرية مع زملائه".



وأشارت المصادر "أن أهالي الحي أقدمو على الإمساك بالمعتدي على العُمال وسلموه إلى قسم الشرطة في صنعاء القديمة".



ويتعرض عُمال النظافة في مناطق سيطرة ميلشيات الحوثي للاعتداء المستمر من قبل نافذين في سلطات الأمر الواقع الحوثية، في ظل حالة من الفوضى وغياب الردع من قبل تلك السلطات التي لا تكترث للإنصاف لعمال النظافة الذين يتعرضون للتهميش.



يشار أن غالبية العاملين في النظافة من فئة المهمشين ذوي البشرة السوداء، ويتعرضون للظلم والاعتداءات المتكررة، بالإضافة إلى رواتبهم الزهيدة التي يتم قطعها وتأخيرها ما بين الحين والآخر من قبل سلطات ميلشيات الحوثي.



ومع موسم الإمطار يعمل عمال النظافة بشكل مكثف لرفع المخلفات المرمية بشكل عشوائي من الشوارع والأحياء، حيث لا يوجد صناديق مخصصة للمخلفات في معظم احياء أمانة العاصمة المكتظة بالسكان، مما يجعل من رفعها بشكل فوري مهمة ضرورية كي لا تجرفها السيول وتتسبب بانسداد شبكة المجاري المتهالكة.