ذمار.. مليشيات الحوثي تختطف العشرات من المواطنين بعد مداهمة منازلهم بمديرية الحداء

المنامة - ياسر ابراهيم - شنت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، السبت، حملة اختطافات طالت عشرات المواطنين شرقي محافظة ذمار شمالي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن "ميليشيات الحوثي داهمت صباح اليوم منازل المواطنين في منطقة مخلاف كومان سنامة بمديرية الحداء في حملة بدأتها أمس الجمعة".



وأضاف، أن ميليشيات الحوثي طاردت المواطنين في المنطقة وأطلقت النار على منازلهم، واختطفت العشرات بينهم مسنين، كما قامت بالاعتداء الجسدي على الأطفال والنساء.



وقال أبناء مخلاف كومان في بيان، إن الميليشيات الحوثية تهدف من خلال الحملة إلى خطف عدد من مشايخ وعقال المنطقة الذين رفضوا حشد أبنائهم للدورات الثقافية التي تقيمها الجماعة.



وكذب البيان الذي اطلع عليه"يمن شباب نت"، مزاعم الجماعة الحوثية، بأن الحملة جاءت لوقف الصراع بين قريتي "كومة سنامة وسبلة بني بخيت".



كما حملوا قيادات ومشرفي جماعة الحوثي في محافظة ذمار مسؤولية ما تعرض له أبناء المنطقة واعتداءات واختطافات ومداهمة للمنازل.

