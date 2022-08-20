تعز.. نقابة المعلمين تعلن بدء خطوات احتجاجية للمطالبة بمستحقات القطاع التربوي

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت نقابة المعلمين بمحافظة تعز، السبت، بدء إجراءات تصعيدية احتجاجا على عدم إيفاء الحكومة بمستحقات ومطالب الكادر التربوي في المحافظة جنوب غربي اليمن.



وطالبت النقابة في بيان وصل "يمن شباب نت"، نسخة منه، بسرعة صرف العلاوات السنوية للأعوام 2014-2020م لجميع مستحقيها وضمها على كشوفات المرتبات بما في ذلك المؤجلين وعددهم (715)معلماً ومعلمة.



كما طالبت بصرف بدل طبيعة عمل لجميع مستحقيها وعددهم (7944) معلماً ومعلمة من معلمي المحافظة وأغلبهم من موظفي عام 2011م .



وشملت مطالب النقابة، تسوية وضع المعلمين والمعلمات النازحين من المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية إلى محافظة تعز ومنحهم زيادة 30% غلاء المعيشة التي صرفت لزملائهم المعلمين والمعلمات في الميدان.

كما شملت المطالبة بصرف العلاوات السنوية لجميع المعلمين والتربويين الذين بلغوا أحد الأجلين أو كلاهما طالما وهم لم يحالوا إلى التأمينات ومستمرين في دفع الاستقطاعات التأمينية .



وقالت النقابة في بيانها، إن هذه أهم المطالب المُلحة والعاجلة، داعية المعلمين والمعلمات بتنفيذ الفعاليات الاحتجاجية التصعيدية، بدء بتعليق الشارات الحمراء لثلاثة أيام من الأحد إلى الثلاثاء 21-23/أغسطس 2022م مع الاستمرار بالعمل بالمرفق التعليمي .



بالإضافة إلى ذلك، الاضراب الجزئي عن العمل للحصتين الاخيرتين ليومي الأربعاء والخميس 24و25/أغسطس والتوقف عن العمل الساعة الأخيرة من الدوام لموظفي مكتب التربية بمركز المحافظة وإدارات التربية بالمديريات وكذلك موظفي محو الأمية.



وقال البيان، "إذا لم تتم الاستجابة لمطالبكم فإننا ندعوكم إلى الاضراب التام مع البقاء في مكان العمل اعتباراً من يوم الأحد 28/8/2022م".



نص البيان:



نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز تدعو المعلمين والتربويين لتنفيذ الاحتجاجات القانونية ........

الإخوة المعلمون ..... الأخوات المعلمات .....

التربويون جميعاً:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

في البدء نحب أن نوضح لكم بعض المطالبات الحقوقية التي قامت بها النقابة خلال الشهور السابقة من هذا العام فقد وجهت النقابة وأصدرت عدداً من المذكرات والبيانات المطالبة بحقوقكم القانونية المشروعة في العلاوات السنوية الموقوفة منذ عام 2014م والتسويات بمؤهل والتسويات بحسب سنوات الخدمة والموقوفة منذ عام 2012م ،وكذا المطالبة ببدل طبيعة العمل لمن ليس لديهم هذا البدل وكذلك بدل ريف والمطالبة بصرف غلاء معيشة بما يساوي 200% من قيمة الراتب كحد أدنى وبما يتناسب مع الارتفاع الجنوني والمتصاعد لأسعار السلع الضرورية مقابل الانخفاض المستمر للقيمة الشرائية للعملة الوطنية ، وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات بما يتناسب وخط الفقر كما جاء في قانون الأجور والمرتبات رقم (43)لعام 2005م ، وكذا إعادة النظر في هيكل الأجور والمرتبات لكل الدرجات الوظيفية من (1-20)، كل هذه المطالب وغيرها تم المطالبة بها من قبل نقابة المعلمين ورفعها لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ولرئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين في الدولة ،ومن ذلك عمل مذكرة لوزير التربية والتعليم بتاريخ 19/6/2022م طالبته فيها بضرورة صرف العلاوات السنوية قبل بدء العام الدراسي الحالي كاستحقاق قانوني للمعلمين واستقرار العملية التعليمية وقد نسخت من هذه المذكرة صوراً لكل من وزير الخدمة المدنية ووزير المالية ومحافظ المحافظة.

الإخوة والأخوات جميعاً :

ولعل أبرز قضية طالبت بها وتابعتها نقابة المعلمين هي قضية العلاوات السنوية والتي ما أن أقرت من مجلس الوزراء في نوفمبر من العام الماضي 2021م وحتى اليوم ،حيث لا زالت في متابعة حثيثة من أجل صرفها وقد بذلنا جهوداً كبيرة في ذلك بالتعاون مع مكاتب ( التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية )من أجل تذليل الصعوبات لانجازها ومن ذلك :

*تصوير ثلاث نسخ من كشوفات المستحقين للعلاوات السنوية لكل من مكتب التربية ومكتب الخدمة المدنية ومكتب المالية ثم ايصالها إلى وزارة المالية بعدن وتكليف مندوب بالتنسيق مع مكتب التربية للسفر إلى عدن على حساب النقابة لمراجعة كشوفات العلاوات وخلاصاتها مع المعنيين هناك وإلى أن صدر التعزيز المالي والإضافة المستمرة يوم الثلاثاء 9/8/2022م، وكنا نؤمن أن يتم صرف العلاوات السنوية مع مرتب شهر أغسطس الجاري تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد ولكن مع الأسف الشديد لم يتم إصدار الاشعارات البنكي من قبل البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة (عدن) الأمر الذي أزعج النقابة والمعلمين التربويين في الميدان التربوي وضاعف من همومهم المعيشية ومعاناتهم المستمرة رغم أن هذه العلاوات هي جزء من استحقاقات عديدة للمعلمين والتربويين في الميدان .

لقد انتظرنا وانتظر المعلمون والمعلمات والتربويون كثيراً وبمزيد من الصبر من أجل صرف مستحقاتهم وأعطينا فرصة كافية للحكومة للتنفيذ ولم يكن هذا الصبر إلا مراعاة لخصوصية الوضع التي تعيشها محافظة تعز من حرب وحصار من قبل مليشيات الانقلاب الحوثية ولحرصنا على استقرار العملية التعليمية ولكن مع الأسف الشديد لم تقدر الجهات المعنية في الدولة والحكومة والبنك المركزي تحديداً معاناة المعلمين والتربويين في الميدان ولذلك كان لزاماً علينا اتخاذ اجراءات قانونية ضاغطة ومشروعة من أجل صرف مستحقات المعلمين والتربويين والتي نورد أهمها هنا كقضايا مُلحة وعاجلة وهي :

1- سرعة صرف العلاوات السنوية للأعوام 2014-2020م لجميع مستحقيها وضمها على كشوفات المرتبات بما في ذلك المؤجلين وعددهم (715)معلماً ومعلمة وأغلبهم من موظفي عامي 2011-2012م والذين تم تأجيل إستحقاقهم للعلاوات بدعوى أن ليس لديهم أرقاماً وطنية أو أرقاماً وظيفية رغم أن الحكومة كانت قد صرفت لهم زيادة 30% كغلاء معيشة في عام 2018م .

2- صرف بدل طبيعة عمل لجميع مستحقيها وعددهم (7944) معلماً ومعلمة من معلمي المحافظة وأغلبهم من موظفي عام 2011م .

3- تسوية وضع المعلمين والمعلمات النازحين من المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية إلى محافظة تعز ومنحهم زيادة 30% غلاء المعيشة التي صرفت لزملائهم المعلمين والمعلمات في الميدان في عام 2018م ، وكذلك صرف حقوقهم في بدلي طبيعة العمل والريف لمن لم يتسلمها.

4- صرف العلاوات السنوية لجميع المعلمين والتربويين الذين بلغوا أحد الأجلين أو كلاهما طالما وهم لم يحالوا إلى التأمينات ومستمرين في دفع الاستقطاعات التأمينية .

تلكم هي أهم المطالب المُلحة والعاجلة ومن أجل ذلك فإننا نطالبكم أيها الإخوة المعلمون والمعلمات والتربويون بتنفيذ الفعاليات الاحتجاجية التصعيدية وفقاً للقانون وعلى النحو التالي :

1/ تعليق الشارات الحمراء لثلاثة أيام من الأحد إلى الثلاثاء 21-23/أغسطس 2022م مع الاستمرار بالعمل بالمرفق التعليمي .

2/الاضراب الجزئي عن العمل للحصتين الاخيرتين ليومي الأربعاء والخميس 24و25/أغسطس والتوقف عن العمل الساعة الاخيرة من الدوام لموظفي مكتب التربية بمركز المحافظة وإدارات التربية بالمديريات وكذلك موظفي محو الأمية .

3/ إذا لم تتم الاستجابة لمطالبكم فإننا ندعوكم إلى الاضراب التام مع البقاء في مكان العمل اعتباراً من يوم الأحد 28/8/2022م وسنوافيكم إن شاء الله بأي جديد بعد ذلك .

وعليه :

فإننا نأمل من قيادة الدولة والحكومة والبنك المركزي اليمني استشعار مسؤولياتهم تجاه معاناة معلمي الأجيال وصرف مستحقاتهم القانونية المشروعة ( وما ضاع حق وراءه مطالب ومتابع ).



صادر عن: نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز

مساء الخميس 18/8/2022م

