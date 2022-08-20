شكرا لبحثكم عن خبر نائب مدير امن عدن يشهد اختتام الدورة التدريبية الثانية في مجال الدفاع المدني لموظفي محطة عدن للحاويات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | خاص

أُختتمت صباح اليوم فعالية الدورة التدريبية الثانية لموظفي محطة عدن للحاويات في مجال الدفاع المدني وإخماد الحرائق, بقيادة وتدريب ملازم أول عبدالله محمد عزب مدير التدريب والتأهيل ونائبه سامي الطني والذي لقي اشادة و إستحسان الجميع.

وأُفتتح الحفل الختامي بعرض وتطبيق ميداني يحاكي واقع التعامل وكيفية السيطرة على الحرائق، ويأتي ذلك تماشياً مع خطى قيادة الشركة العليا ممثلة برئيس مجلس إدارتها الدكتور محمد علوي إمزربة ومديرها العام التنفيذي أ/ عارف حسن الشعبي في تأهيل وتطوير الكادر الوظيفي وتدريبه على مختلف المجالات.

واثنى نائب مدير أمن العاصمة عدن العميد ابوبكر جبر، بالجهود الحثيثة التي تبذلها إدارة محطة عدن للحاويات، مشيدا بمثل هذه الدورات الضرورية التي سوف تسهم في تطوير قدرات رجال الاطفاء وتعزز كفائاتهم وخبراتهم في مجال عملهم، متمنيا ان يتلقى كل افراد الدفاع المدني التدريب الكافي نظرا لخطورة عملهم واهميته في كل ربوع الوطن.

وفي الختام تم تكريم المتدربين ومنحهم الشهائد التقديرية نضير جهودهم وانضباطهم خلال أيام الدورة، وحضر الحفل كلا من: المدير التجاري لشركة عدن لتطوير الموانئ الأخ أشرف قردش والعميد محمد ناصر الشبعان رئيس مصلحة الدفاع المدني - وزارة الداخلية - والنقيب سلطان سالم مجاهد مدير عام الدفاع المدني م/ عدن والعقيد خالد الرخم مدير الإمداد في إدارة أمن م / عدن ومن شركة عدن لتطوير الموانئ مدير التدريب والتأمين الصحي زينه يحيى علي والأخ مدير الصحة والسلامة والبيئة حليم سعيد صبري والأخ محمد عبدربه العيسي مدير أمن الشركة والمهندس رأفت رمضان مدير إدارة الصيانة والهندسة وعدد من المسؤولين وكادر الشركة.