شكرا لبحثكم عن خبر لحج.. الفرق الفنية تبدأ أعمال سفلتة الخط الدائري بالحبيلين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بدأت الفرق الفنية التابعة لشركة اولاد صلاح للمقاولات العامة أعمال سفلتة الخط الدائري بالحبيلين مديرية ردفان في محافظة لحج. وذلك بتمويل وإشراف مباشر من قبل صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن وبمتابعة معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي والمهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الإدارة. وقال المهندس نجوان محمد سعيد مدير مشروع الخط الدائري بالحبيلين أن الجهة المنفذة باشرت أعمال السفلتة. وبين نجوان أن الأعمال تسير وفقاً للخطة المعدة لإنهاء معاناة المسافرين والمواطنين المستفيدين من الخط الدائري. وأفاد مدير المشروع أن العمل بالمشروع يحظى بإهتمام كبير من قبل قيادة المجلس الرئاسي ودولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي والمهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. الجدير بالذكر أن صيانة وإعادة تأهيل الخط الدائري بالحبيلين سوف يعمل على إنهاء معاناة المسافرين والمواطنين بعد سنوات من توقف حركة السير. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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