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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقفت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها المنعقد اليوم السبت، برئاسة عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس، أمام مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في محافظة شبوة، ومديريات وادي وصحراء حضرموت.

هيئة الرئاسة بالانتقالي تقف أمام مستجدات الأوضاع في شبوة ووادي حضرموت



واستمعت الهيئة في مستهل اجتماعها لإحاطة عن الأوضاع في محافظة شبوة قدمها عضو هيئة الرئاسة سالم ثابت العولقي، مجددة في هذا الشأن دعمها الكامل للسلطة المحلية في المحافظة، وإدانتها لاستمرار قوى التمرد في محاولاتها الرامية إلى زعزعة الأوضاع في مديريتي جردان وعرماء، واستمرارها في تحشيد مليشياتها من المنطقة العسكرية الأولى ومحافظة مأرب اليمنية باتجاه شبوة، داعية مجلس القيادة الرئاسي إلى اتخاذ موقف حاسم من تلك المليشيات ووقف عمليات التحشيد التي تقوم بها باتجاه شبوة ومناطق وادي حضرموت.

وشددت الهيئة في اجتماعها، الذي حضره عدد من وزراء المجلس في حكومة المناصفة، على أهمية تمكين أبناء محافظة شبوة من إدارة شؤون محافظتهم في شتى المجالات، وحقهم في الاستفادة من ثرواتها، وتأمينها، وحمايتها بعيدا عن تدخلات أي قوى سياسية.

الأوضاع في مديريات وادي وصحراء حضرموت



ووقفت الهيئة أمام إحاطة حول الأوضاع في مديريات وادي وصحراء حضرموت قدمها عضو هيئة الرئاسة علي عبدالله الكثيري، حيث عبّرت الهيئة عن دعمها ومساندتها لجهود قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت ممثلة بمحافظ المحافظة مبخوت بن ماضي ومساندة جهوده لبسط وترسيخ الأمن والاستقرار في مناطق وادي حضرموت، وتمكين أبناء المحافظة من تأمين محافظتهم وإدارة شؤونها سياسيا، وأمنيا، وعسكريا، وإداريا، ورفض أي محاولة للانتقاص من ذلك بفرض قرارات تتصادم مع إرادة أبناء حضرموت.

مخاطر التلوث البيئي الذي سببته هياكل السفن الجانحة في سواحل العاصمة عدن، ومحافظتي حضرموت، وسقطرى



في سياق منفصل وقفت هيئة الرئاسة أمام مخاطر التلوث البيئي الذي سببته هياكل السفن الجانحة في سواحل العاصمة عدن، ومحافظتي حضرموت، وسقطرى، كما استمعت من وزيري النقل والزراعة والري والثروة السمكية إلى الإجراءات التي اتخذتهما الوزارتان لإخراج تلك الهياكل، وإزالة مخاطر التلوث الناجمة عنها، ومقاضاة الجهات المالكة لتلك السفن لما سببته من أضرار ومخاطر تهدد البيئة البحرية.

التقى اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في وقت سابق، في مكتبه بمقر المجلس بالعاصمة عدن، مساء اليوم الخميس، الشيخ حسين العجّي العواضي عضو هيئة التشاور والمصالحة، محافظ محافظة الجوف الأسبق.



وفي مستهل اللقاء، رحب بالشيخ العجّي، واستمع منه إلى شرحٍ موجزٍ عن تطوارات الأوضاع في محافظة الجوف، وما يعانيه أبناء المحافظة جراء الممارسات اللإنسانية للمليشيا الحوثية، مؤكدا دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي لكل الجهود التي تقودها الشخصيات الوطنية، لملمة الصفوف، وتوجيهها نحو العدو المشترك المتمثل في مليشيا الحوثي الإرهابية.

أهمية الدور الذي يضطلع به أعضاء هيئة التشاور



كما جدد التأكيد على أهمية الدور الذي يضطلع به أعضاء هيئة التشاور والمصالحة لمساندة مجلس القيادة الرئاسي في تعزيز التوافق الوطني، وحشد الطاقات، ودعم الإصلاحات في مختلف المجالات، بما يضمن إحداث نقلة نوعية يلمس أثرها المواطن بعد سنوات من المعاناة.



ومن جانبه، عبّر الشيخ حسين العجّي عن سعادته بلقاء الزُبيدي، مثمنا جهوده الكبيرة في حلحة الكثير من التعقيدات والتباينات بين القوى السياسية لتوحيد الجهود لمواجهة المليشيات الحوثية والانتصار للمشروع العربي، وكذا مواقفه الداعمة والمساندة لأبناء الجوف لتحرير محافظتهم وتخليصها من الهيمنة الحوثية.

ووصل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم السبت العاصمة السعودية الرياض قادما من دولة الامارات العربية المتحدة في زيارة خاصة تستغرق عدة ايام.

وسيجري رئيس مجلس القيادة الرئاسي على هامش زيارته الخاصة، لقاءات ثنائية للبحث في العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون المشترك، وجهود احلال السلام والاستقرار في اليمن.

كما سيبحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق، مستجدات المسار السريع لاستيعاب التمويلات السعودية السخية في مختلف المجالات، بما في ذلك التدخلات الكريمة لدعم اصلاحات المجلس في القطاعات الخدمية والانمائية.

واثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)، على المواقف الاخوية المشرفة للاشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه واعضاء المجلس عن عظيم الامتنان للدور الفاعل الذي تقوده المملكة في تحالف دعم الشرعية، من اجل تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

