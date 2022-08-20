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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رصد محور تعز العسكري، ارتكاب المليشيات الحوثية 3769 خرقًا منذ إعلان الهدنة الأممية في الثاني من ابريل الماضي.

رصد اكثر من ٣ الف خرقًا حوثيًا في تعز منذ بدء الهدنة الأممية

وأوضح بيان صادر عن محور تعز العسكري، ان خروقات الميليشيات الحوثية أسفرت عن استشهاد 18 جندي وإصابة 110 آخرين.. مشيرًا إلى أن الخروقات منذ إعلان تمديد الهدنة الأممية الشهر الماضي بلغت 306 خرقًا تنوعت بين قصف واستهداف مواقع الجيش والمقاومة الشعبية بالمدفعية والقناصة والطائرات المسيرة أسفر ذلك عن استشهاد جندي وإصابة خمسة آخرين.



التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، مساء اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة، رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، للاطمئنان على صحته، بعد إجراءه لعملية جراحية بسيطة في ألمانيا.

وتبادل البحسني، مع رئيس الوزراء الأحاديث الودية، متمنيًا له موفور الصحة والعافية، والعودة إلى أرض الوطن بهمة متجددة لممارسة مهامه.. وجرى في اللقاء مناقشة جهود الحكومة خلال الفترة القادمة لتطبيع الأوضاع، وتحسين مستوى الخدمات في المحافظات المحررة.

وأكد عصو مجلس القيادة الرئاسي، على ضرورة دعم القيادة الجديدة لمحافظة حضرموت، لمساندتها في النهوض أكثر بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات كافة، لمواصلة عملية البناء والتنمية بعد الاستقرار الأمني الملحوظ الذي شهدته المحافظة عقب تحريرها من التنظيمات الإرهابية في الرابع والعشرين من أبريل 2016.

من جانبه ثمّن الدكتور معين، اهتمام مجلس القيادة الرئاسي ودعمه للحكومة، في سبيل تحسين الأوضاع، والتخفيف عن المواطنين وطأة الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإنقلابية، مجددًا اهتمام الحكومة بكافة المحافظات وبما فيها حضرموت، من خلال تسخير الإمكانات كافة في سبيل تحسين الأوضاع على مستوى جميع القطاعات، مؤكدًا أنه بصحة جيدة وسيعود إلى أرض الوطن في القريب لممارسة مهامه.



بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة إلى وزير الثقافة السابق مروان أحمد دماج والأمين العام لمجلس الوزراء مطيع أحمد دماج، وكافة أبناء الفقيد وآل دماج في وفاة الراحل الكاتب والشاعر الروائي وليد أحمد دماج الذي أنتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء.

وأشاد الدكتور بن دغر، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والفنية والثقافية.. مشيرًا أن فقيدنا الكبير ينتمي إلى أسرة أدبية عريقة تبوأت مواقع متقدمة في عالمنا الأدبي والقصصي والثقافي عمومًا.. موكدا أن برحيله فقد الوطن أحد عمالقته ورموز الفن والشعر والإبداع في بلادنا والوطن العربي.

وعبر الدكتور بن دغر عن أحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأهله وذويه، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

نظمت شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية بوادي حضرموت (YDN)، اليوم، دورتي بناء الكفاءات لمنظمات المجتمع المدني، والأرشفة الإلكترونية استهدفت عدد من المدراء التنفيذيون ومدراء الإدارات والسكرتارية بالمنظمات الأعضاء.

وهدفت دورة بناء الكفاءات، إلى تحسين فعالية استراتيجيات العمل الإنساني وتكامله بين المنظمات العاملة في البرامج الإنسانية وتحقيق كفاءة عالية ومهنية، فيما هدفت دورة الأرشفة الإلكترونية، إلى أهمية الوثائق والمعلومات وكيفية حفظها إلى جانب اطلاع المشاركين على الأرشفة الإلكترونية وأهميتها، وإكسابهم القدرة على التعامل مع التطبيقات الحديثة للأرشفة الإلكترونية، وكذا تنمية وصقل مهارات المشاركين في مجال التوثيق والحفظ والأرشفة الإلكترونية.



ناقش محافظ شبوة، عوض الوزير العولقي، مع عدد من قيادات الشبابية عدد من القضايا التي المتعلقة بأوضاع قطاع الشباب والرياضة وكيفية الإرتقاء بها.

وفي اللقاء أكد محافظ شبوة على أهمية إقامة العديد من الفعاليات الرياضية والشبابية كونها ستساهم في تعزيز وتقوية علاقات الأخاء والمودة بين شباب المحافظة وابعادهم عن مخاطر المخدرات.. موجهًا بهذا الصدد بإقامة النسخة الخامسة من بطولة كأس المحافظة لهذا العام تحت شعار (كلنا شبوة) والتسريع في إستكمال كافة الترتيبات والإجراءات الخاصة بها.

بدورهم أكدت القيادات الشبابية والرياضية المشاركة في اللقاء على دعمهم لكل الجهود والإجراءات التي من شأنها تعزيز أمن وإستقرار المحافظة.. مثمنين إهتمام السلطة المحلية بالفعاليات الرياضية والشبابية.

حضر اللقاء وكيل المحافظة المساعد لقطاع الشباب والرياضة سالم الأحمدي ونائب مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة سالم ظويفر ورئيس فرع أتحاد كرة القدم بالمحافظة علي الحرملي وأعضاء مجلس الفرع ورئيس لجنة الحكام بالمحافظة.