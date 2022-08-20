شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يصل الرياض في زيارة خاصة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم السبت العاصمة السعودية الرياض قادما من دولة الامارات العربية المتحدة في زيارة خاصة تستغرق عدة ايام.

عاجل.. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يصل الرياض في زيارة خاصة

وسيجري رئيس مجلس القيادة الرئاسي على هامش زيارته الخاصة، لقاءات ثنائية للبحث في العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون المشترك، وجهود احلال السلام والاستقرار في اليمن.

كما سيبحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق، مستجدات المسار السريع لاستيعاب التمويلات السعودية السخية في مختلف المجالات، بما في ذلك التدخلات الكريمة لدعم اصلاحات المجلس في القطاعات الخدمية والانمائية.

واثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)، على المواقف الاخوية المشرفة للاشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه واعضاء المجلس عن عظيم الامتنان للدور الفاعل الذي تقوده المملكة في تحالف دعم الشرعية، من اجل تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.



ثمن عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها المستمر لليمن في مختلف المجالات.

واشاد البحسني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بدعم المملكة العربية السعودية للقيادة السياسية الجديدة لإعانتها في مواجهة التحديات وظروف الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من النظام الإيراني ضد الحكومة الشرعية.

وعبر البحسني، عن شكره وتقديره لجهود المملكة العربية السعودية، في الجوانب الإنسانية والإغاثية والاقتصادية، والتي كان آخرها توقيع عقد مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بتكلفة بلغت 330.537.081 ريال سعودي، يستفيد منها أكثر من 438 ألف سنويًا من أبناء العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة.

واكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، ان دعم مشروع تشغيل وادارة مستشفى عدن العام، سيعمل على تحسين أداء القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء عدن والمحافظات المجاورة لها.

كما عبر البحسني، عن شكره وتقديره لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، القاضية بتوقيع عقد مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام، الذي يأتي تواصلًا لدعم المملكة المستمر لأشقائهم اليمنيين وللحكومة اليمنية..مثمنًا جهود المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، على متابعته المستمرة لإنجاح مراسم توقيع العقد.

دعت اللجنة العسكرية والأمنية الرئاسية، بشأن الأحداث المؤسفة في محافظة شبوة، كافة أبناء المحافظة إلى الوقوف صفًا واحدًا مع قيادة السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة لتعزيز الأمن والإستقرار والحفاظ على السلم الاجتماعي ونشر المحبة والسلام في كافة ربوع المحافظة.

جاء ذلك في بيانها الصادر، اليوم، بعد ان قامت بالنزول إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة وأجرت عدد من اللقاءات والتواصلات داخل المحافظة وخارجها لتقصي الحقائق، حيث تعاملت اللجنة بمسئولية ومصداقية تامة مع الأحداث وما نتج عنها حرصًا منها على لم شمل منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية خاصة والحفاظ على النسيج الاجتماعي لأبناء المحافظة بشكل عام.

وشددت اللجنة بعد إجراء الإتفاقات مع جميع الأطراف وتقييم مجريات الأحداث في شبوة، على ضرورة وقف إطلاق النار من قبل الجميع مع الإلتزام بعدم العودة للإخلال بأمن وإستقرار المحافظة، وتنفيذ القرارات الرئاسية وإجراء دور التسليم والإستلام بين قيادات السلف والخلف وفقًا لتلك القرارات وتكليف الأركانات والنواب لتلك الوحدات بتسيير أعمالها، التي لم تشارك في الاحداث.

واكدت على اهمية تجميع الوحدات العسكرية والأمنية التي خرجت من معسكراتها إلى معسكرات مناسبة ومؤمنة تحددها اللجنة الأمنية في المحافظة وإجراء عملية الحصر البشري والمادي وإعادة ما بحوزتها من عهد مع تقييم الخسائر والأضرار التي لحقت بها.

واشار البيان إلى وضع الخطة الأمنية من قبل اللجنة الأمنية بالمحافظة وإرسالها إلى رئيس اللجنة العسكرية الرئاسية وزير الدفاع لإقرارها على أن تستمر الوحدات المسئولة عن حماية الشركات والمنشآت النفطية بتنفيذ مهامها السابقة.. لافتًا إلى اهمية ان تسند مهمة تأمين الخط الدولي (عتق-العبر) من نقطة نعضه إلى خشم رميد لقائد محور عتق العميد الركن/علي بن علي هادي لتأمينها بالقوات الخاصة التابعة للمحور لضمان تأمين سلامة المسافرين والحركة التجارية في هذا الخط.

وشددت على ضرورة جبر الضرر وحصر الأضرار البشرية والمادية الخاصة والعامة وإعتبار كل من سقط في هذه الأحداث شهداء ومعالجة جميع الجرحى والإفراج عن أي محتجز بسبب تلك الأحداث المؤسفة.. مؤكدة على اهمية تشكيل لجنة لمتابعة ومراقبة تنفيذ الإجراءات الواردة أعلاه.

واهابت اللجنة الرئاسية، بالجميع الإلتزام التام بتنفيذ كافة الإجراءات الصادرة عنها.. محذرة كل من يسعى بالإخلال أو التقصير في تنفيذها مع التأكيد على أهمية التحلي بالضبط والربط العسكري وفقًا للأنظمة واللوائح العسكرية والأمنية.