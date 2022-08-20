شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "العمالقة" تُسقط مسيرة حوثية جنوبي مأرب وسقوط 30 جندي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكنت الدفاعات الأرضية لقوات العمالقة الجنوبية، مساء الجمعة، إسقاط طائرة دون طيار لمليشيات الحوثي جنوبي محافظة مأرب شرقي اليمن.

وأعلنت قوات العمالقة الجنوبية في بيان، دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة مُسيَّرة أطلقتها مليشيات الحوثي في سماء مديرية حريب جنوبي محافظة مأرب.

وأكد البيان أن مليشيات الحوثي الإرهابية تواصل خروقاتها للهدنة الإنسانية الأممية، حيث قامت مساء أمس بإطلاق قذائف المدفعية على مواقع ألوية العمالقة الجنوبية في مديرية حريب جنوبي مأرب.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الجيش اليمني، الجمعة، مقتل وإصابة 30 جنديا من قواته خلال الـ5 أيام الماضية على 6 محاور قتالية.

وفي بيان صادر عن الجيش اليمني، قال إنه سجل ارتكاب مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا 467 خرقًا للهدنة الأممية خلال 5 أيام (14- 18 أغسطس) في جبهات الحديدة وتعز والضالع وصعدة والجوف ومأرب.

وتصدرت جبهات الساحل الغربي في معدل خروقات مليشيات الحوثي، حيث ارتكبت 204 انتهاكات، فيما توزعت بقية الخروقات على 94 خرقًا في مأرب، و85 بتعز، و51 في حجة، و33 خرقا في محاور الجوف والضالع، وصعدة، طبقا للبيان.

وأسفرت خروقات مليشيات الحوثي عن مقتل 13 جنديا من قوات الجيش اليمني والقوات المشتركة وسقوط 27 آخرين مصابين، وفقا لذات المصدر.

وبحسب البيان فإن انتهاكات الحوثي تنوعت بين هجمات برية عبر محاولات التسلل وهجمات جوية عبر الطائرات المسيرة المفخخة وقصف المدفعية الثقيلة، فيما تنوّعت بقية الخروقات بين تشييد مواقع وخنادق وحشد تعزيزات ونشر طائرات تجسسية مسيّرة في مختلف محاور القتال.

في وقت سابق، قصفت مليشيات الحوثي بالطائرات المسيرة منازل سكنية في مديرية قعطبة في الضالع جنوبي اليمن، ما أسفر عن تضرر لجزئي لعدد من المنازل.

وترتكب مليشيات الحوثي خروقات يومية تصل إلى نحو 50 انتهاكا يوميا وبحسب الحكومة اليمنية فإن هذه الخروقات أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 1100 مدني وعسكري وذلك منذ دخول الهدنة الإنسانية.

وتسري في اليمن هدنة بين الحكومة المعترف بها دوليا ومليشيات الحوثي، دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل/نيسان الماضي وجددت مرتين لمدة شهرين، واستوفت الحكومة والتحالف العربي تنفيذ بنودها الإنسانية، بما فيه قرار وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية، رغم تنصل الانقلابيين.