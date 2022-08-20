في ظل تجاهل حوثي.. صنعاء: انهيار شبكة الصرف الصحي في أحياء أمانة العاصمة

المنامة - ياسر ابراهيم - تسببت الأمطار الغزيرة والسيول خلال الأسابيع الماضية بانهيار البنية التحتية في شوارع وأحياء العاصمة اليمنية صنعاء وتفاقمت معاناة المواطنين في ظل إهمال متعمد من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



ويشكو المواطنون في أحياء متفرقة من العاصمة صنعاء من انهيار شبكة الصرف الصحي، وتعرض ممتلكاتهم لأضرار كبيرة بالإضافة إلى انسداد الشبكة في العديد من الأحياء وسط مخاوف من انتشار الأمراض والاوبئة في صفوف المواطنين.



مصادر محلية اكدت لـ يمن شباب نت": "تعرض شاحنة لنقل المياه للسقوط في أحد مستنقعات الصرف الصحي في حي الجفينات بمنطقة شملان بمحافظة صنعاء مساء أمس الخميس".



وأشارت إلى أن سكان الحي يناشدون سلطات الأمر الواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية، بالتدخل العاجل لردم الحفرة وسط مخاوف من تعرض المواطنين للسقوط فيها.



يأتي ذلك في الوقت الذي يشكو فيه المواطنون في حي الروضة وأحياء مذبح سوق شميلة من تسرب مياه الصرف الصحي إلى منازلهم وسط تجاهل من قبل ميليشيا الحوثي.



وتعاني صنعاء من بنية تحتية متهالكة وخاصة في مجاري تصريف مياه الأمطار نتيجة الإهمال التي طالها خلال السنوات الماضية، وعدم اكتراث سلطات ميلشيات الحوثي للكارثة بحق أملاك المواطنين، والتي أصبحت متكررة سنوياً في موسم هطول الأمطار.



جدير بالذكر أن سيول الأمطار التي هطلت على العاصمة صنعاء خلال الثلاثة الأسابيع الماضية، كشفت مدى تقاعس مليشيا الحوثي عن إصلاح الشوارع ومجاري السيول في العاصمة الخاضعة لسيطرتهم منذ انقلابهم على الشرعية في خريف 2014.