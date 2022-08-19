الجيش اليمني يعلن مقتل 13 جنديا جراء خروقات مليشيات الحوثي للهدنة خلال 5 أيام

أعلن الجيش اليمني، الجمعة، مقتل 13 جنديا وأصيب أخرون، جراء خروقات مليشيات الحوثي للهدنة الأممية خلال 5 أيام.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت 467 خرقاً للهدنة الأممية خلال 5 أيام (14- 18 أغسطس) في جبهات الحديدة وتعز والضالع وصعدة والجوف ومأرب.



وأضاف، أن الخروقات، توزّعت بين 122 خرقاً في جبهات محور حيس جنوب الحديدة، و94 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و85 خرقاً في جبهات محور تعز.



كما شملت 82 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و51 خرقاً غرب محافظة حجة، و21 خرقاً في جبهات الجوف، و8 خرقات في محور الضالع، وأربعة خروقات بمحافظة صعدة.



وأوضح أن الخروقات الحوثية تنوّعت بين محاولات مجاميع حوثية مسلّحة التسلل باتجاه مواقع عسكرية في جبهات مارب والساحل الغربي، وإطلاق النار على مواقع الجيش في كافة الجبهات بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقنّاصة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد 13 من أبطال الجيش وجرح 27 آخرين.



وأشار إلى أن بقية الخروقات تنوّعت بقية الخروقات بين استحداث مواقع وخنادق وحشد تعزيزات ونشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.

