شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميليشيات الحوثي تقصف مواقع "العمالقة" جنوبي مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واصلت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا خروقاتها العسكرية للهدنة الأممية؛ حيث قصفت مواقع قوات العمالقة جنوبي محافظة مأرب.

وقال رئيس المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية، أصيل السقلدي في بيان مقتضب إن مليشيات الحوثي اخترقت الهدنة الأممية عبر استهداف مواقع قوات العمالقة في مديرية "حريب" جنوبي مأرب.

وأكد أن القصف الحوثي الذي تم استخدام فيه قذائف مدفعية نوع "هاون" المحظور استخدامها في المناطق الحضرية لم يخلف أضرارا بشرية ومادية.

قصف مليشيات الحوثي على مواقع قوات العمالقة الجنوبية في حريب التي تم تحريرها في يناير/كانون الثاني الماضي من قبضة الانقلابيين يأتي في ظل تصاعد انتهاكاتها للهدنة ما يهدد بتقويضها.

في سياق متصل، توجت جهود محلية بفتح طريق حيوي بين محافظتي البيضاء وأبين وذلك بعد سنوات من إغلاقه من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.

وذكرت مصادر إعلامية أن وساطة محلية توجت بفتح طريق "عقبة محلحل" الاستراتيجية الرابطة بين مديرية لودر في أبين جنوبي اليمن ومديرية مكيراس بمحافظة البيضاء (وسط) وذلك بعد تنازلات قدمتها المقاومة الجنوبية بموجب الهدنة الأممية.

وأشارت إلى أن فرقا هندسية نزعت كميات من الألغام الحوثية المزروعة في الطريق الحيوي قبل أن يتم فتحه.

وقدرت الحكومة اليمنية خروقات مليشيات الحوثي بمعدل 50 خرقًا يوميًا، مشيرة إلى أنها أسفرت منذ دخول الهدنة عن مقتل وإصابة نحو 1100 مدنيا وعسكريا.

وتسري في اليمن هدنة بين الحكومة المعترف بها دوليا ومليشيات الحوثي، دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل/نيسان الماضي وجددت مرتين لمدة شهرين.

واستوفت الحكومة والتحالف العربي تنفيذ بنودها الإنسانية بما فيه قرار وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية، رغم تنصل الانقلابيين.