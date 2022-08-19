مأرب.. إقامة حفل زفاف جماعي لعدد من أفراد الجيش الوطني 

المنامة - ياسر ابراهيم - أقيم الخميس في مأرب عرس للعشرات من جنود قوات الجيش الوطني المقاومة، بدعم من مجلس التعبئة والإسناد الشعبي بأمانة العاصمة.



وحضر الاحتفال عدد من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية، أبرزهم رئيس هيئة الأركان العامة صغير بن عزيز، الذي هنأ للعرسان وثمن الدور الذي يبذله مجلس مقاومة العاصمة في دعم ومساندة الجيش في كافة المجالات.



وقال بن عزيز "أن أفراح كل جندي مقاتل هي فرحة لكل أبناء اليمن"، لافتاً إلى أن الوقوف مع الأبطال يعد رسالة تعبر عن اصطفاف اليمنيين خلف جيشهم، ودليلا واضحا على اعتزازهم بدور وتضحيات أبطال الجيش في سبيل استعادة الدولة والحفاظ على مكتسباته ووحدة أراضيه.



وأشاد العقيد أحمد يحيى الأشول رئيس اللجنة التنفيذية بمجلس التعبئة والإسناد بأمانة العاصمة، بما يسطره أبطال الجيش من ملاحم بطولية في مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية، مؤكدا بأن الأعراس الجماعية تعزز النسيج الوطني وتعمق روح التكافل الاجتماعي.