نائب مدير أمن عدن يناقش مع الخبيرة الدولية ببرنامج الامم المتحدة سبل التعاون المشترك مع المؤسسات الامنية

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يزيد بن سلمان - شبوة - . عدن | خاص ناقش نائب مدير أمن العاصمة عدن، العميد ابو بكر جبر، صباح اليوم، مع الخبيرة الدولية ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي الدكتوره اعتماد مطر، من اجل عمل تصور واضح مابين الفريق الوطني للتخطيط والتنسيق والمتابعة مع مسؤلين عدد من وزارات الدولة بينها الداخلية و الشؤون الاجتماعية، وكذلك مناقشة سبل وآليات التعاون المشترك مع المؤسسات الامنية في العاصمة عدن، كـ جزء من فعاليات الخطة الوطنية لتنفيذ اجندة المرأة والأمن والسلام. وخلال الاجتماع الذي حضره عدد من الكوادر الامنية من وزارة الداخلية ومصلحة السجون وأمن عدن قدم نائب مدير أمن العاصمة عدن العميد ابو بكر جبر شرح مفصل حول الحالة الامنية في العاصمة عدن، وابرز الاحتياجات التي تحتاجها قوات الامن وكذلك المؤسسات الامنية من تدريب وتأهيل الكوادر وكذلك اعادة تاهيل البنية التحتية وتوفير اجهزة كشف حديثة والاحتياجات الضرورية لرجال الامن لكي يقومون بواجبهم على اكمل وجه. مشيرا بان عدن كانت رائدة في المجال الامني قبل حرب صيف ١٩٩٤م وان كثير من الدول العربية كانت تاخذ كوادر امنية من عدن الى بلدانهم لنقل التجربة الامنية في عدن ونقلها الى البلدان الاخرى ولكن بعد الحرب تغيرت ابجديات كل شيء إضافة الى التدمير الذي حدث لكافة مؤسسات الدولة بفعل الحرب التي ما تزال مستمرة حتى اليوم ضد المؤسسة الامنية وكوادرها الذين خاضوا غمار تجارب قاسية وقدموا تضحيات جسيمة في سبيل استتاب الامن و الامان في العاصمة عدن. واشارت الخبيرة الدولية في برنامج الامم المتحدة الانمائي الدكتورة اعتماد مطر بان البرنامج جزء من فعاليات الخطة الوطنية لتنفيذ اجندة المرأة والأمن والسلام، سيتم العمل فيه كـ تجربة بدائية في محافظة عدن ثم سيتم العمل في المحافظات الاخرى، موضحنا بان البرنامج يهدف الى تاهيل الكوادر الامنية واعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات الامنية وتاهيل عدد من مراكز الشرطة بشكل اولي واختيار عينة من الكوادر وتأهيلهم خلال الفترة القادمة، ومعرفة كيفية تحسين دور الاجهزة الامنية وابرز احتياجاتها. وحضر الاجتماع كلا من : الدكتور محمد مطهر سكرتير وزير الداخلية للشؤون الخارجية، العميد خالد الرخم مسؤول التموين والامداد بأمن عدن، العميد صالح مدير عام التدريب و التاهيل بوزارة الداخلية، وفائزة عبد المجيد من وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من الكوادر الامنية. المكتب_الإعلامي_إدارة_أمن_عدن الخميس 18 أغسطس 2022م مدير أمن عدن يناقش مع الخبيرة الدولية ببرنامج الامم المتحدة سبل التعاون المشترك مع المؤسسات الامنية. مدير أمن عدن يناقش مع الخبيرة الدولية ببرنامج الامم المتحدة سبل التعاون المشترك مع المؤسسات الامنية.

عدن | خاص

ناقش نائب مدير أمن العاصمة عدن، العميد ابو بكر جبر، صباح اليوم، مع الخبيرة الدولية ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي الدكتوره اعتماد مطر، من اجل عمل تصور واضح مابين الفريق الوطني للتخطيط والتنسيق والمتابعة مع مسؤلين عدد من وزارات الدولة بينها الداخلية و الشؤون الاجتماعية، وكذلك مناقشة سبل وآليات التعاون المشترك مع المؤسسات الامنية في العاصمة عدن، كـ جزء من فعاليات الخطة الوطنية لتنفيذ اجندة المرأة والأمن والسلام.

وخلال الاجتماع الذي حضره عدد من الكوادر الامنية من وزارة الداخلية ومصلحة السجون وأمن عدن قدم نائب مدير أمن العاصمة عدن العميد ابو بكر جبر شرح مفصل حول الحالة الامنية في العاصمة عدن، وابرز الاحتياجات التي تحتاجها قوات الامن وكذلك المؤسسات الامنية من تدريب وتأهيل الكوادر وكذلك اعادة تاهيل البنية التحتية وتوفير اجهزة كشف حديثة والاحتياجات الضرورية لرجال الامن لكي يقومون بواجبهم على اكمل وجه.

مشيرا بان عدن كانت رائدة في المجال الامني قبل حرب صيف ١٩٩٤م وان كثير من الدول العربية كانت تاخذ كوادر امنية من عدن الى بلدانهم لنقل التجربة الامنية في عدن ونقلها الى البلدان الاخرى ولكن بعد الحرب تغيرت ابجديات كل شيء إضافة الى التدمير الذي حدث لكافة مؤسسات الدولة بفعل الحرب التي ما تزال مستمرة حتى اليوم ضد المؤسسة الامنية وكوادرها الذين خاضوا غمار تجارب قاسية وقدموا تضحيات جسيمة في سبيل استتاب الامن و الامان في العاصمة عدن.

واشارت الخبيرة الدولية في برنامج الامم المتحدة الانمائي الدكتورة اعتماد مطر بان البرنامج جزء من فعاليات الخطة الوطنية لتنفيذ اجندة المرأة والأمن والسلام، سيتم العمل فيه كـ تجربة بدائية في محافظة عدن ثم سيتم العمل في المحافظات الاخرى، موضحنا بان البرنامج يهدف الى تاهيل الكوادر الامنية واعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات الامنية وتاهيل عدد من مراكز الشرطة بشكل اولي واختيار عينة من الكوادر وتأهيلهم خلال الفترة القادمة، ومعرفة كيفية تحسين دور الاجهزة الامنية وابرز احتياجاتها.

وحضر الاجتماع كلا من : الدكتور محمد مطهر سكرتير وزير الداخلية للشؤون الخارجية، العميد خالد الرخم مسؤول التموين والامداد بأمن عدن، العميد صالح مدير عام التدريب و التاهيل بوزارة الداخلية، وفائزة عبد المجيد من وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من الكوادر الامنية.

المكتب_الإعلامي_إدارة_أمن_عدن

الخميس 18 أغسطس 2022م