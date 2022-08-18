البيضاء.. مقتل وإصابة شخصين في نقطة تفتيش لمليشيات الحوثي في رداع

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شخص وأصيب آخر، فجر الخميس، برصاص عناصر ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في محافظة البيضاء وسط اليمن.



وأفاد مصدر محلي، لـ"يمن شباب نت"، بمقتل شاب يدعى محمد سند الجوفي وإصابة ابن عمه برصاص عناصر ميليشيات الحوثي أثناء مرورهما في نقطة تفتيش وسط مدينة رداع".



وأضاف، أنه عقب ذلك اندلعت اشتباكات بين عناصر ميليشيات الحوثي ومسلحين من آل الجوف الموالية للمليشيا وسط مدينة رداع.



وأشار المصدر، إلى أن الاشتباكات التي اندلعت فجر اليوم استمرت لعدة ساعات، فيما لم يتضح ما إذا كان هنالك ضحايا من الطرفين أم لا.



يذكر أن عدد كبير من أبناء قبيلة آل الجوفي يقاتلون في صفوف ميليشيات الحوثي وفي مقدمتهم القيادي شريف الجوفي.



