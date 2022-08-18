شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باذيب يناقش مع عطروش تحديات الأمن الغذائي في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع رئيس السكرتارية الفنية للأمن الغذائي الدكتور الخضر عطروش، التحديات والاحتياجات بمجال الأمن الغذائي.

باذيب يناقش مع عطروش تحديات الأمن الغذائي في بلادنا

واستعرض اللقاء، التقارير الخاصة بالوضع العام للأمن الغذائي، وجهود التواصل مع الجانب الدولي ممثلا ببرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بخصوص مستويات انعدام الأمن الغذائي وحجم المساعدات الغذائية الطارئة، وتركيز الاهتمام بتوجيه مساعدات ودعم الأشقاء والأصدقاء نحو الجوانب التنموية وتحسين سُبل العيش، بما يضمن تحسين الأمن الغذائي.

وأكد باذيب، على أهمية بذل المزيد من الجهود والعمل المشترك مع شركاء الحكومة من المانحين لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والعمل على توفير الاحتياجات الرئيسية للمواطنين، لضمان الحد من ارتفاع نسب انعدام الأمن الغذائي في البلاد خلال الفترة القادمة، خصوصا وأنه يوجد حاليا أكثر من 17 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وهو الأمر الذي يستوجب التحرك العاجل لإيجاد الحلول والمعالجات المناسبة وفقا للإمكانيات المتاحة.

من جانبه تطرق الدكتور عطروش، إلى معلومات شاملة حول مستجدات العمل المشترك مع الجانب الدولي بشأن الأمن الغذائي، وحجم الاحتياج الفعلي من السلع والمساعدات الغذائية المطلوبة لتغطية حاجة المستفيدين من الغذاء.



دشن وكيل محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي اليوم مشروع التمكين الاقتصادي بتوزيع 140 تكتك نقل بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة بدولة الكويت.

وخلال التدشين عبر المخلافي عن تقديره لدولة الكويت حكومة وشعبا والجمعية الكويتية ومؤسسة تواصل للتنمية على ما يقدموه من دعم كبير لابناء هذه المحافظة معتبرا أن هذا المشروع سيسهم في الحد من البطالة وايجاد فرص عمل حقيقية للشباب.

من جهته قال نائب مدير الجمعية الكويتية مكتب اليمن الدكتور عادل باعشن أن المشروع شمل ” توزيع 140 تكتك نقل على الشباب العاطلين عن العمل في محافظات " ابين - تعز - مأرب " ويهدف المشروع إلى تمكين الشباب وخلق فرص عمل تمكنهم من إعالة أسرهم والإكتفاء الذاتي.

أعربت وزارة الخارجية عن صادق تعازيها وخالص مواساتها، للحكومة والشعب الجزائري، ولذوي ضحايا حرائق الغابات، التي اجتاحت عدد من المدن الجزائرية، واسفرت عن عدد من الوفيات والإصابات.

كما عبرت عن تضامنها مع الجزائر في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

ناقش اجتماع برئاسة وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اوضاع المنافذ البرية والتحديات التي تواجه سير العمل.

وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة المساعد لقطاع النقل البري فضل العبادي، قدم رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل ومدير عام منفذ الوديعة البري مطلق الصيعري، ايضاح حول سير الأعمال ومايقدمه المنفذ من خدمات وتسهيلات للمسافرين والحركة التجارية بين كل من اليمن والسعودية الشقيقة.

واوضح الوزير إنه تم تشكيل عدة لجان للنزول الميداني من قبل الوزارة والهيئة لمتابعة نشاط المنافذ وتلمس مشكلاتها واحتياجاتها من وسائل العمل ومشاريع التطوير والتحديث وبما يسهم في تطوير قدراتها وتحسين خدماتها، خاصة وان تلك المنافذ لم تحضى بالاهتمام والتطوير منذ إنشائها في جانب البنى التحتية والتجهيزات بالمتطلبات الضرورية.

واكد وزير النقل،ان توجهات الحكومة والوزارة نحو تطوير تلك المنافذ ينطلق من اعتبارها منافذ سيادية تسهم في تحقيق ايرادات ترفد خزينة الدولة وتساهم في تطوير وتنمية النشاط التجاري بين اليمن والدول الشقيقة المجاورة.

كما اشار الوزير حُميد بأن الفترة القادمة ستشهد قرارات واجراءات من قبل الحكومة والوزارة وهيئة النقل البري في جانب إصلاح كافة اوجه الاختلالات ومواطن القصور وإعادة ترتيب علاقة تلك المنافذ بالجهات الأمنية والسلطات المحلية وبما يضمن توحيد تطبيق كافة القوانين واللوائح لضمان تقديم خدمات جيدة ورفع مستوى تحصيل العوائد الجمركية والضريبية وكافة الرسوم القانونية المستحقة لكافة الجهات الحكومية إلى جانب الاهتمام بتطوير البنى التحتية واعتماد المشاريع من خلال التمويل الحكومي أو دعم الاشقاء في التحالف العربي.