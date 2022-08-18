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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع برئاسة وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اوضاع المنافذ البرية والتحديات التي تواجه سير العمل.

اجتماع بعدن يناقش اوضاع هيئة تنظيم شئون النقل البري ومنفذ الوديعة

وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة المساعد لقطاع النقل البري فضل العبادي، قدم رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل ومدير عام منفذ الوديعة البري مطلق الصيعري، ايضاح حول سير الأعمال ومايقدمه المنفذ من خدمات وتسهيلات للمسافرين والحركة التجارية بين كل من اليمن والسعودية الشقيقة.

واوضح الوزير إنه تم تشكيل عدة لجان للنزول الميداني من قبل الوزارة والهيئة لمتابعة نشاط المنافذ وتلمس مشكلاتها واحتياجاتها من وسائل العمل ومشاريع التطوير والتحديث وبما يسهم في تطوير قدراتها وتحسين خدماتها، خاصة وان تلك المنافذ لم تحضى بالاهتمام والتطوير منذ إنشائها في جانب البنى التحتية والتجهيزات بالمتطلبات الضرورية.

واكد وزير النقل،ان توجهات الحكومة والوزارة نحو تطوير تلك المنافذ ينطلق من اعتبارها منافذ سيادية تسهم في تحقيق ايرادات ترفد خزينة الدولة وتساهم في تطوير وتنمية النشاط التجاري بين اليمن والدول الشقيقة المجاورة.

كما اشار الوزير حُميد بأن الفترة القادمة ستشهد قرارات واجراءات من قبل الحكومة والوزارة وهيئة النقل البري في جانب إصلاح كافة اوجه الاختلالات ومواطن القصور وإعادة ترتيب علاقة تلك المنافذ بالجهات الأمنية والسلطات المحلية وبما يضمن توحيد تطبيق كافة القوانين واللوائح لضمان تقديم خدمات جيدة ورفع مستوى تحصيل العوائد الجمركية والضريبية وكافة الرسوم القانونية المستحقة لكافة الجهات الحكومية إلى جانب الاهتمام بتطوير البنى التحتية واعتماد المشاريع من خلال التمويل الحكومي أو دعم الاشقاء في التحالف العربي.



ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع رئيس السكرتارية الفنية للأمن الغذائي الدكتور الخضر عطروش، التحديات والاحتياجات بمجال الأمن الغذائي.

واستعرض اللقاء، التقارير الخاصة بالوضع العام للأمن الغذائي، وجهود التواصل مع الجانب الدولي ممثلا ببرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بخصوص مستويات انعدام الأمن الغذائي وحجم المساعدات الغذائية الطارئة، وتركيز الاهتمام بتوجيه مساعدات ودعم الأشقاء والأصدقاء نحو الجوانب التنموية وتحسين سُبل العيش، بما يضمن تحسين الأمن الغذائي.

وأكد باذيب، على أهمية بذل المزيد من الجهود والعمل المشترك مع شركاء الحكومة من المانحين لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والعمل على توفير الاحتياجات الرئيسية للمواطنين، لضمان الحد من ارتفاع نسب انعدام الأمن الغذائي في البلاد خلال الفترة القادمة، خصوصا وأنه يوجد حاليا أكثر من 17 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وهو الأمر الذي يستوجب التحرك العاجل لإيجاد الحلول والمعالجات المناسبة وفقا للإمكانيات المتاحة.

من جانبه تطرق الدكتور عطروش، إلى معلومات شاملة حول مستجدات العمل المشترك مع الجانب الدولي بشأن الأمن الغذائي، وحجم الاحتياج الفعلي من السلع والمساعدات الغذائية المطلوبة لتغطية حاجة المستفيدين من الغذاء.



بحث وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي المساعد لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع المدير الإقليمي لمنظمة ادرا الدولية تيري فان بيجنوت، تدخلات المنظمة في المجالات الصحية والاجتماعية.

واستعرض اللقاء بمشاركة أمين عام منظمة ادرا ينس فيستراجر، برامج ومشاريع المنظمة في عدد من المجالات، ولاسيّما مجالي الصحة والرعاية الاجتماعية ومنها مشروع النازحين في منطقة البساتين بمديرية دارسعد في عدن.

واكد زيد تطلع الوزارة إلى توسيع منظمة ادرا خارطة تدخلاتها في شتى القطاعات ومختلف مناطق ومحافظات البلاد.. مشيدا ببرامج ومشاريع المنظمة المقدمة للمجتمع.



اختتمت اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن ورشة العمل الخاصة بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والتي نظمتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبتمويل من البنك الدولي.

المشاركون في الورشة وعددهم 36 مشاركا من المختصين في القطاعات ذات العلاقة بوزارة الصحة والزراعة والنقل والبيئة عكفوا على مناقشة موضوعات متعلقه بأثر الأمراض المشتركة على الصحة واستعراض الوضع الراهن لها في اليمن والدروس المستفادة من الجوائح السابقة وتجارب القطاعات ذات العلاقة في التكامل.. بالإضافة إلى استعراض مسودة مهام اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المشتركة.