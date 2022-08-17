لحج.. مسلحون يختطفون القائم بأعمال رئيس "كاك بنك" في مديرية المضاربة الساحلية

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطف مسلحون مجهولون، يوم الأربعاء، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك التعاوني الزراعي (حكومي) في محافظة لحج جنوبي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن مجموعة مسلحة اختطفت، ظهر اليوم، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة (كاك بنك) حاشد محمد الهمداني، في الطريق الساحلي في مديرية المضاربة التابعة لمحافظة لحج.



وأضاف، أن الهمداني كان في طريقه مع مرافقيه إلى مدينة المخا غربي تعز، قبل أن يعترضهم مسلحون، واقتيادهم إلى جهة مجهولة.



ولم تتضح بعد هوية المسلحين، وأسباب عملية الاختطاف، وفق المصدر.



يشار إلى مناطق المضاربة وراس العارة الساحلية بمحافظة لحج تسيطر عليها مليشيات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإماراتي.

