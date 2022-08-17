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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقي سفير اليمن لدى فيينا هيثم شجاع الدين، اليوم، رئيس دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية النمساوية جيرولد فولمر.

السفير شجاع الدين يلتقي رئيس دائرة الشرق الأوسط بالخارجية النمساوية

جرى خلال اللقاء، مناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بالهدنة.

واستعرض السفير شجاع الدين، تنفيذ الهدنة في اليمن واستمرار تعنت مليشيا الحوثي بعدم فتح الطرقات في تعز، وإنهاء حصار المدينة بموجب اتفاق الهدنة وعدم التزام المليشيات بتنفيذ بنود الهدنة..مشددًا على أهمية الضغط على مليشيا الحوثي للالتزام بتنفيذ اتفاق الهدنة.

من جانبه أكد المسئول النمساوي، حرص بلاده الدائم على تحقيق السلام في اليمن ودعم جهود المبعوث الأممي لاحلال السلام في اليمن.

اكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، على اهمية رفع كفاءة الترصد لوفيات الامهات والمواليد باعتباره أحد المعايير الهامة لقياس كفاءة النظام الصحي.

وشدد الوزير بحيبح خلال تدشين اللقاء التعريفي للبرنامج التجريبي للترصد والاستجابة لوفيات الامهات والمواليد، اليوم، في العاصمة الموقتة عدن، على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات تؤمن العمل في تنفيذ أهداف البرنامج التجريبي وتحديث محتوى الرقم الاحصائي في المرافق الصحية المختلفة... مشيرًا إلى أن البدء بتنفيذ البرنامج في مديرية الشيخ عثمان بعدن يشكل النواة الأساسية للبرنامج المؤمل تعميمه على بقية المحافظات.

وفي اللقاء التعريفي الذي تبناه قطاع السكان بوزارة الصحة بدعم من منظمة الصحة العالمية وشارك فيه عدد من المختصين، تطرق وكلاء وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الاولية الدكتور علي الوليدي وقطاع السكان الدكتور سالم الشبحي، وقطاع التخطيط والتنمية الصحية الدكتور احمد الكمال، والوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتورة إشراق السباعي، إلى جملة من الأفكار والاراء المعززة لعمل البرنامج التجريبي وكيفية التعامل مع مخرجاته.

واستعرضت مشرفة البرنامج الدكتورة نجيبة عبدالغني، خطوات البرنامج في التعريف لوفاة الام اثناء الحمل ونسبة وفيات الأمهات والمواليد ماحول الولادة والأسباب الطبية المباشرة وغير المباشرة للوفيات، وعوامل التأخير الثلاثة المتمثلة في طلب الرعاية والوصول إليها وتلقيها في المرافق الصحية.



جدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، دعمه لهيئة التشاور والمصالحة..موكدًا على الدور المحوري للهيئة في مساندة جهود قيادة المجلس الرئاسي، وحشد كافة الجهود لمواجهة المليشيات الحوثية والانتصار للمشروع العربي.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس هيئة التشاور والمصالحة، محمد الغيثي ونوابه عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، والقاضي اكرم العامري، وجميلة رجاء.

وناقش اللقاء، برنامج عمل الهيئة والمهام المنوطة بها في اسناد مجلس القيادة الرئاسي وسبل وآليات تفعيل دور الهيئة في تعزيز التوافق الوطني وحشد الطاقات لترسيخ العمل المشترك على كافة الأصعدة.

من جانبهم، اعرب رئيس هيئة المصالحة والتشاور ونوابه، عن دعمهم لجهود مجلس القيادة الرئاسي وتوجهاته الرامية إلى تصحيح الاختلالات في مؤسسات الدولة وانعاش الاقتصاد وتحقيق السلام.



اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، على جهود إدارة منفذ الوديعة البري في سبيل تسهيل عملية دخول وخروج المسافرين وتدفق المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الاغاثية الدولية لبلادنا، والصعوبات التي تواجهها إدارة المنفذ.

وشدد الزبيدي خلال لقائه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مدير عام منفذ الوديعة مطلق الصيعري، على أهمية اسناد حماية المنفذ إلى قوة امنية مدربة تعمل على تأمينه وتنهي الاختلالات الأمنية فيه باعتباره ممر حيوي استراتيجي مرتبط بحياة المواطنين..مؤكدًا على أهمية الارتقاء بآليات العمل الإداري في منفذ الوديعة والمنافذ البرية الأخرى من خلال رفدها بالكفاءات الإدارية المؤهلة والمعدات الحديثة لتسهم في تسريع وتيرة العمل والتخفيف من الزحام أوقات الذروة.

من جهته عبر مدير عام منفذ الوديعة البري، عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الزبيدي في سبيل تأمين المنافذ البرية والبحرية وتطويرها، وتعزيز الإيرادات وتسهيل حركة النقل فيها، وسهولة دخول المساعدات الاغاثية للمواطنين في المناطق المحررة.