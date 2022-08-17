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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ثمن عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، جهود وزارة الشباب والرياضة المبذولة لتفعيل الجانب الرياضي، وتعزيز حضور الشباب في مختلف المحافل الرياضية داخليًا وخارجيا.

الزُبيدي يثمن جهود وزارة الشباب والرياضة في تفعيل الجانب الرياضي

وأكد الزُبيدي، استعداد مجلس القيادة الرئاسي الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم للوزارة لمواصلة جهودها للنهوض بالواقع الشبابي والرياضي في العاصمة المؤقتة عدن، وإعادة الالق الرياضي لشبابها وأنديتها باعتبارها واجهة الوطن ومهد الرياضة في اليمن بشكل خاص والجزيرة العربية بشكل عام.

واشار عضو مجلس القيادة خلال لقائه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، وزير الشباب والرياضة نايف البكري، وعدد من الوكلاء ومدراء عموم الإدارات بالوزارة، إلى أن قطاع الشباب والرياضة من القطاعات الهامة، باعتباره يختص بالشريحة الأهم في المجتمع، ومن يعوّل عليهم لقيادة مرحلة البناء والتنمية..مشددًا على ضرورة تصميم برامج وأنشطة خاصة تمكنهم من تفريغ طاقاتهم وإبراز مواهبهم وابداعاتهم، بما يعود بالنفع على وطنهم ومجتمعاتهم.

وشدد الزُبيدي، على ضرورة أن تكون الرياضة متنفسًا عامًا، ومرتعًا لتفريغ طاقات كل الشباب بمختلف توجهاتهم ومشاربهم بعيدًا عن أي تجاذبات سياسية أو ممحاكات حزبية وفقًا للأنظمة واللوائح المُقرة من الاتحادات الدولية والقارية واللجان الأولمبية.

واستمع اللواء الزُبيدي، من وزير الشباب والرياضة، ووكلاء القطاعات، ومدراء الإدارات إلى شرحٍ وافٍ عن نشاط الوزارة خلال الفترة الماضية، في المجال الرياضي، وجانب تأهيل المنشآت، وخطط الوزارة وبرامجها للفترة المقبلة.

كما اطّلع عضو مجلس القيادة، على جُملة الصعوبات والمعضلات التي تعترض سير عمل الوزارة فيما يخص ضعف الإيرادات والدعم المقدم من الجانب الحكومي بسبب امتناع عدد من المحافظات عن توريد النُسب المخصصة لصالح صندوق النشء والشباب والرياضة، والسُبل الكفيلة بحلها.

من جانبه، عبر الوزير نايف البكري عن شكره وتقديره لعضو مجلس القيادة الرئاسي، على اهتمامه وحرصه البالغ للقاء بكادر الوزارة، وإتاحته الفرصة للاستماع لمشكلات وهموم الشباب والرياضيين..مثمنًا الدعم الدائم الذي يقدمه لهذه الشريحة الهامة.



شهد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، اليوم بمقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية، في المكلا، مراسم استلام اللواء الركن فائز منصور التميمي، لزمام العمل كقائد للمنطقة، خلفًا للواء الركن فرج البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي، وفقًا للإجراءات.

وجرت مراسيم الاستلام والتسليم بحضور قادة ألوية ووحدات وشُعب المنطقة العسكرية الثانية، عبر المحاضر الرسمية المتعارف عليها، والمقدمة من قبل لجنة الاستلام والتسليم المُكلفة برئاسة اللواء الركن علي محمد الفضلي.

وأشاد وزير الدفاع بجهود القائد السابق للمنطقة، الذي قادها في أصعب الظروف التي مرت بها البلد، وحافظ على تماسكها مع كافة القيادات التي كان أكثر اهتمامها بالتدريب والتأهيل الذي انعكس بدوره على أداء القوات لمهامها بكل اقتدار، مشددًا على القيادة الجديدة مواصلة نهج البناء والتطوير، وتعزيز قدرات منتسبي المنطقة على المستوى القتالي والمعرفي.

ونوه باداء قوات المنطقة العسكرية الثانية لحفظ أمن واستقرار ساحل حضرموت، ودورها في مكافحة الإرهاب، والبناء المؤسسي السليم والمتين للمؤسسة العسكرية، مشيدًا بكفاءة وخبرة ضباط المنطقة الثانية والتي اكتسبوها عبر الدراسات العسكرية والتأهيل الميداني.

عقدت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، برئاسة محمد الغيثي رئيس الهيئة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا في عدن بحضور نواب رئيس الهيئة عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، والقاضي أكرم العامري.

واستعرض رئيس الهيئة خلال الاجتماع أهم الموضوعات المدرجة على جدول اجتماع رئاسة الهيئة وفي مقدمتها رؤية الهيئة لعملية السلام الشاملة، ودورها في ترشيد الخطاب الإعلامي، وإعداد رؤية تنفيذية لمهامها، وفقا لإعلان نقل السلطة، وكذا متابعة مستجدات الأوضاع ذات الصلة بمسؤوليات الهيئة في المحافظات المحررة، بالإضافة إلى جملة من القضايا المتصلة بترتيبات عمل الهيئة.

كما استعرضت رئاسة الهيئة نتائج اللقاء مع فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وعضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي، وثمنت الهيئة نتائج اللقاء واهتمام مجلس القيادة بدعم تفعيل عمل الهيئة وقيامها بمهامها الوطنية.

وقد أقرت رئاسة الهيئة في اجتماعها تشكيل ثلاث لجان عمل تتكون من عدد من اعضاء الهيئة، تُعنى بوضع رؤية هيئة التشاور والمصالحة لعملية السلام الشاملة لتقديمها لمجلس القيادة الرئاسي بعد اقرارها من قبل رئاسة الهيئة، ولجنة للعمل على ترشيد الخطاب الإعلامي، بالإضافة إلى لجنة لإعداد مسودة اللائحة الداخلية للهيئة.

تأتي هذه الاجراءات انطلاقًا من مهام الهيئة الواردة في إعلان نقل السلطة، والتي يأتي في طليعتها تحقيق السلام والاستقرار، وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الصراعات وتعزيز التقارب بين قوى ومكونات الشرعية، حيث تعمل الهيئة على إعداد خطة تنفيذية للمهام المناطة بها.

كما ناقشت رئاسة الهيئة في اجتماعها مستجدات الأوضاع في بلادنا والقضايا ذات الصلة بعملها ومهامها، ودعت مجلس القيادة الرئاسي إلى تسريع مراجعة وإقرار مسودة القواعد المنظمة والمصادقة عليها.

