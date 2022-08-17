شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيئة التشاور والمصالحه تشكل عدد من اللجان المختصة لمتابعة مهام عملها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقدت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، برئاسة محمد الغيثي رئيس الهيئة، الثلاثاء، اجتماعا في عدن بحضور نواب رئيس الهيئة عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، والقاضي أكرم العامري.

هيئة التشاور والمصالحه تشكل عدد من اللجان المختصة لمتابعة مهام عملها

واستعرض رئيس الهيئة خلال الاجتماع أهم الموضوعات المدرجة على جدول اجتماع رئاسة الهيئة وفي مقدمتها رؤية الهيئة لعملية السلام الشاملة، ودورها في ترشيد الخطاب الإعلامي، وإعداد رؤية تنفيذية لمهامها، وفقا لإعلان نقل السلطة، وكذا متابعة مستجدات الأوضاع ذات الصلة بمسؤوليات الهيئة في المحافظات المحررة، بالإضافة إلى جملة من القضايا المتصلة بترتيبات عمل الهيئة.

كما استعرضت رئاسة الهيئة نتائج اللقاء مع فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وعضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي، وثمنت الهيئة نتائج اللقاء واهتمام مجلس القيادة بدعم تفعيل عمل الهيئة وقيامها بمهامها الوطنية.

وقد أقرت رئاسة الهيئة في اجتماعها تشكيل ثلاث لجان عمل تتكون من عدد من اعضاء الهيئة، تُعنى بوضع رؤية هيئة التشاور والمصالحة لعملية السلام الشاملة لتقديمها لمجلس القيادة الرئاسي بعد اقرارها من قبل رئاسة الهيئة، ولجنة للعمل على ترشيد الخطاب الإعلامي، بالإضافة إلى لجنة لإعداد مسودة اللائحة الداخلية للهيئة.

تأتي هذه الاجراءات انطلاقًا من مهام الهيئة الواردة في إعلان نقل السلطة، والتي يأتي في طليعتها تحقيق السلام والاستقرار، وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الصراعات وتعزيز التقارب بين قوى ومكونات الشرعية، حيث تعمل الهيئة على إعداد خطة تنفيذية للمهام المناطة بها.

كما ناقشت رئاسة الهيئة في اجتماعها مستجدات الأوضاع في بلادنا والقضايا ذات الصلة بعملها ومهامها، ودعت مجلس القيادة الرئاسي إلى تسريع مراجعة وإقرار مسودة القواعد المنظمة والمصادقة عليها.

بحث القائم بالاعمال بالانابة بالسفارة اليمنية في برلين لؤي الارياني اليوم مع رئيس دائرة الشرق الادنى بوزارة التعاون الدولي الالمانية ماريو ساندر ومسؤولة السياسات مع اليمن جانيكا فالتر، الدعم الالماني لليمن واهمية التنسيق والتسهيل للعاملين في مجال الدعم الانساني والانمائي لليمن.

واكد السيد ساندر إلى اهتمام المانيا باليمن والوقوف معها خاصة في هذه الفترة الصعبة، وأن بلاده مستمرة في دعمها لليمن واهمية استمرار الهدنة لخلق اجواء افضل للدعم الدولي لليمن.



احتفلت قيادة محور علب بتخرج الدفعه الأولى للعام التدريبي الجديد 2022م من منتسبي المحور ومتدربي الدورة الثانية ألغام.

وقد شهد حفل التخرج العديد من الفقرات والبروفات التي أبرز من خلالها ابطال الجيش الوطني من الخريجين مستوى التدريب الذي تلقوه لأكثر من شهرين في العديد من المهارات القتالية والميدانية ومهارات القنص والاقتحام والتعامل مع الألغام والالتفاف على مواقع العدو والتمشيط والرماية.

وخلال حفل التكريم القىّ اللواء ياسر مجلى قائد محور علب كلمة نقل في بدايتها تحيات وتبريكات فخامة رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة تخرج الدفعه الاولى للعام التدريبي الجديد 2022م.. مؤكدا أن الدورات التي تلقاها المتدربون عملت على اكسابهم العديد من المهارات الميدانية والقتالية في المناطق الجبلية والمفتوحة.

كما اكد اللواء ياسر مجلى على أهمية مواجهة الفكر الايراني والتمدد الفكري الارهابي الحوثي من خلال تقوية العقيدة العسكرية وبث روح ثورتي سبتمبر واكتوبر في نفوس افراد المؤسسة العسكرية.



بدأت بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم فعاليات ورشة العمل الخاصة بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان بحضور وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح.

الورشة التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبتمويل من البنك الدولي يشارك فيها 36 مشاركا من المختصين في القطاعات ذات العلاقة بوزارة الصحة والزراعة والنقل والبيئة سيناقشوا على مدى ثلاثة أيام موضوعات متعلقه بأثر الأمراض المشتركة على الصحة واستعراض الوضع الراهن لها في بلادنا والدروس المستفادة من الجوائح السابقة وتجارب القطاعات ذات العلاقة في التكامل.. بالإضافة إلى استعراض مسودة مهام اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المشتركة.

في افتتاح الورشة أكد وزير الصحة أهمية التنسيق القطاعي بين الجهات ذات العلاقة للتاسيس للعمل المؤسسي الهادف إلى الحد من انتشار الأمراض والأوبئة المؤثرة على صحة الإنسان.. مشيرا إلى ضرورة إيجاد هياكل ومؤسسات متطابقة مع المؤسسات الدولية تتلائم واشتراطاتها الصحية المختلفة.

وزير الصحة دعا إلى إنشاء اللجنة واعطائها مهامها ومسؤولياتها.. مثمنًا الدعم التقني والفني الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية.