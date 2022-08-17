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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقعت وزارة الصحة العامة والسكان، ومؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، على اتفاقية اجراء ١٠٠ عملية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات.

وزارة الصحة توقع اتفاقية مشروع مخيم طبي للعيون بعدن

ووقع اتفاقية المشروع عن الوزارة مدير عام المخيمات الطبية بالوزارة الدكتور محمد عبدربه طريق، وعن المؤسسة مدير إدارة قطاع الصحة الدكتور حسن الخميسي.

ويهدف المشروع إلى اجراء (١٠٠ ) عملية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات في محافظة عدن حيث يستهدف الفئات الأشد فقرا من النازحين والمجتمع المضيف.

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينج وناقش معه التطورات الاخيرة والجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن وفقا للمرجعيات المتفق عليها.

وخلال اللقاء شدد وزير الخارجية على أهمية تنفيذ كافة بنود الهدنة الأممية، وضرورة فتح المعابر في مدينة تعز وبقية المحافظات، مشيرا إلى استمرار مليشيات الحوثي في انتهاك الهدنة وعدم التزامها بتنفيذ ما ورد في بنودها.

و أكد ان الحكومة اليمنية تتعامل بإيجابية مع كل مقترحات الأمم المتحدة حرصا منها على تخفيف معاناة شعبها، مشددا في الوقت نفسه على أن قضية تعز هي من كبرى القضايا الإنسانية التي يجب التعامل معها وحلها قبل الانتقال إلى أي ملفات أخرى.

من جانبه أكد المبعوث الأمريكي دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والتزامها بمساعدة اليمن على الخروج من أزمته وإحلال السلام والوقوف إلى جانب وحدته وسيادته وسلامة أراضيه.

حضر اللقاء سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاجن.



اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات اللقاء التقييمي النصف سنوي لبرامج الصحة والتغذية المدعومة من اليونيسيف، الذي نظمه قطاع الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة.

وجرى خلال اللقاء الذي استمر ثلاثة أيام بمشاركة 96 مشاركا يمثلون مدراء مكاتب الصحة ومشرفي التحصين والترصد والتثقيف والإعلام الصحي والصحة الانجابية في 12 محافظة، الوقوف أمام عدد من التقارير التقييمية للقطاعات الصحية المختلفة ومعلومات عن التقدم المحرز بشأن نتائج خطة العمل السنوية ونتائجها وكيفية توسيع نطاق الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك الخدمات المجتمعية والطرق المثلى لتحسين تنفيذ الأولويات والمجالات الممكنة للتكامل ورسم الخرائط.

وأكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، على أهمية توسيع حزمة خدمات الرعاية الصحية الأولية.. مشددا على ضرورة الالتزام بالعمل وفق المعايير المطلوبة من المرافق الصحية ووفقا للشفافية ومجانية الخدمات وتحسين جودتها.. داعيا مدراء مكاتب الصحة بالمحافظات إلى تحمل المسؤولية في مراقبة ومتابعة الأداء في المرافق الصحية المدعومة ومدى ملائمة الخدمات المقدمة مع الاشتراطات الموضوعة من البنك الدولي لذلك وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب.

من جانبه ثمن وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، الدور الفاعل لشركاء القطاع الصحي في تعزيز منظومة العمل الخدمي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا.

من جهته استعرضت كلمة اليونيسيف التي ألقاها الدكتور كبير حسن، جملة من التدخلات وأهميتها في مجالات الصحة والتغذية والسير باتجاه تصحيح العمل فيهما والتركيز على الجودة والشفافية.

حضر ختام اللقاء الوكيل المساعد لوزارة الصحة لقطاع السكان الدكتورة إشراق السباعي وعدد من المسؤولين.

عقد المكتب التنفيذي بمحافظة تعز اجتماعا اليوم برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي لمناقشة عدد من التقارير الخدمية والأمنية.

وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة للشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم الصبري أكد المخلافي على أهمية مضاعفة الجهود في ظل التحديات والأوضاع الاستثنائية الراهنة والعمل بروح الفريق الواحد والاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة بما يحقق الأهداف المنشودة.

وفي اللقاء استعرض وكيل المحافظة للشؤن الفنية المهندس مهيب الحكيمي تقرير مشروع طريق تعز التربة وهيحة العبد.. مشيرا إلى ان العمل بطريق تعز التربة سيبدأ العمل خلال الايام القادمة.

من جانبه استعرض نائب مدير شرطة المحافظة العقيد انيس الشميري تقرير أداء الأجهزة الأمنية ومستوى ضبط الجربمة والحد منها والتي وصلت نسبة 73% وكذلك ضبط المتهمين وإحالتهم للقضاء.

