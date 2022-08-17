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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شهد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، بمقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية، في المكلا، مراسم استلام اللواء الركن فائز منصور التميمي، لزمام العمل كقائد للمنطقة، خلفًا للواء الركن فرج البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي، وفقًا للإجراءات.

وزير الدفاع يشهد دور استلام وتسليم قيادة المنطقة العسكرية الثانية

وجرت مراسيم الاستلام والتسليم بحضور قادة ألوية ووحدات وشُعب المنطقة العسكرية الثانية، عبر المحاضر الرسمية المتعارف عليها، والمقدمة من قبل لجنة الاستلام والتسليم المُكلفة برئاسة اللواء الركن علي محمد الفضلي.

وأشاد وزير الدفاع بجهود القائد السابق للمنطقة، الذي قادها في أصعب الظروف التي مرت بها البلد، وحافظ على تماسكها مع كافة القيادات التي كان أكثر اهتمامها بالتدريب والتأهيل الذي انعكس بدوره على أداء القوات لمهامها بكل اقتدار، مشددًا على القيادة الجديدة مواصلة نهج البناء والتطوير، وتعزيز قدرات منتسبي المنطقة على المستوى القتالي والمعرفي.

ونوه باداء قوات المنطقة العسكرية الثانية لحفظ أمن واستقرار ساحل حضرموت، ودورها في مكافحة الإرهاب، والبناء المؤسسي السليم والمتين للمؤسسة العسكرية، مشيدًا بكفاءة وخبرة ضباط المنطقة الثانية والتي اكتسبوها عبر الدراسات العسكرية والتأهيل الميداني.

باشرت لجنة محلية برئاسة وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق نزولها الميداني إلى مدينة عتق لحصر الأضرار الناجمة عن الأحداث المؤسفة التي شهدتها المحافظة الاسبوع الماضي.

وزارت اللجنة الحي القديم في المدينة وباشرت عملية تسجيل وحصر الأضرار فيه.

وأكد وكيل المحافظة رئيس اللجنة الدكتور لمروق حرص اللجنة على الحصر الدقيق والشامل لكافة الأضرار في مختلف المنشأت والمواقع التي تضررت، داعيا المختصين إلى المساهمة الفاعلة في تسهيل مهام وعمل اللجنة حتى تتمكن من سرعة إنجاز عملها بالصورة المنشودة.

عقدت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، برئاسة محمد الغيثي رئيس الهيئة، الثلاثاء، اجتماعا في عدن بحضور نواب رئيس الهيئة عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، والقاضي أكرم العامري.

واستعرض رئيس الهيئة خلال الاجتماع أهم الموضوعات المدرجة على جدول اجتماع رئاسة الهيئة وفي مقدمتها رؤية الهيئة لعملية السلام الشاملة، ودورها في ترشيد الخطاب الإعلامي، وإعداد رؤية تنفيذية لمهامها، وفقا لإعلان نقل السلطة، وكذا متابعة مستجدات الأوضاع ذات الصلة بمسؤوليات الهيئة في المحافظات المحررة، بالإضافة إلى جملة من القضايا المتصلة بترتيبات عمل الهيئة.

كما استعرضت رئاسة الهيئة نتائج اللقاء مع فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وعضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي، وثمنت الهيئة نتائج اللقاء واهتمام مجلس القيادة بدعم تفعيل عمل الهيئة وقيامها بمهامها الوطنية.

وقد أقرت رئاسة الهيئة في اجتماعها تشكيل ثلاث لجان عمل تتكون من عدد من اعضاء الهيئة، تُعنى بوضع رؤية هيئة التشاور والمصالحة لعملية السلام الشاملة لتقديمها لمجلس القيادة الرئاسي بعد اقرارها من قبل رئاسة الهيئة، ولجنة للعمل على ترشيد الخطاب الإعلامي، بالإضافة إلى لجنة لإعداد مسودة اللائحة الداخلية للهيئة.

تأتي هذه الاجراءات انطلاقًا من مهام الهيئة الواردة في إعلان نقل السلطة، والتي يأتي في طليعتها تحقيق السلام والاستقرار، وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الصراعات وتعزيز التقارب بين قوى ومكونات الشرعية، حيث تعمل الهيئة على إعداد خطة تنفيذية للمهام المناطة بها.

كما ناقشت رئاسة الهيئة في اجتماعها مستجدات الأوضاع في بلادنا والقضايا ذات الصلة بعملها ومهامها، ودعت مجلس القيادة الرئاسي إلى تسريع مراجعة وإقرار مسودة القواعد المنظمة والمصادقة عليها.

بحث القائم بالاعمال بالانابة بالسفارة اليمنية في برلين لؤي الارياني اليوم مع رئيس دائرة الشرق الادنى بوزارة التعاون الدولي الالمانية ماريو ساندر ومسؤولة السياسات مع اليمن جانيكا فالتر، الدعم الالماني لليمن واهمية التنسيق والتسهيل للعاملين في مجال الدعم الانساني والانمائي لليمن.

واكد السيد ساندر إلى اهتمام المانيا باليمن والوقوف معها خاصة في هذه الفترة الصعبة، وأن بلاده مستمرة في دعمها لليمن واهمية استمرار الهدنة لخلق اجواء افضل للدعم الدولي لليمن.