اليمن.. منصة تحقيقات تكشف قيام الإمارات ببناء مدرج طيران جديد في جزيرة عبدالكوري بسقطرى

كشفت منصة "إيكاد"، المهتمة بنشر التحقيقات، عن قيام دولة الإمارات ببناء مدرج طيران جديد في جزيرة عبد الكوري التابعة لمحافظة سقطرى اليمنية (شرقي البلاد).



ووفقا للمنصة التي تعتمد على المصادر المفتوحة، فإن صوراً أقمار صناعية حصرية حصل عليها فريق إيكاد من القمر الصناعي Maxar، أظهرت أن الإمارات بدأت ببناء مدرج جديد للطائرات في جزيرة عبد الكوري اليمنية بالتوازي مع المدرج القديم الذي بدأ بناؤه في ديسمبر 2021.



وقالت المنصة في بيان على موقعها في تويتر رصده "يمن شباب نت"، "إن الصور تظهر بدء بناء المدرج الجديد غرب المدرج القديم في بداية يوليو 2022 تقريبًا، مع ظهور خط تراب رفيع معبّد"



ولفتت إلى أن الصورة الحديثة تُظهر بدء استكمال بناء المدرج الحديث نهاية شهر يوليو، وتحديدًا في 23 يوليو 2022.



وأوضحت أن المدرج الجديد أطول بمقدار الضعف من المدرج القديم، حيث يبلغ طوله 2.7 كلم، وهو ما سيساعد القاعدة في حال إكمالها على استقبال المقاتلات الحربية المتطورة وطائرات الشحن الثقيلة.





ورجّح فريق إيكاد أن يكون بناء المدرج الثاني لتسهيل حركة الإقلاع والهبوط لأكثر من طائرة في ذات الوقت، أو ربما لعدم استيفاء طول المدرج القديم القدرة الاستيعابية التي تريدها الإمارات لتستطيع استقبال طائرات ثقيلة تحتاج مدرجًا أطول.



وكانت المنصة قد كشفت في يناير الماضي قيام دولة الإمارات ببناء قاعدة عسكرية في الجزيرة عبر صور حصرية.



وقالت المنصة إن الجزيرة جزءًا من مشروع الإمارات الكبير للسيطرة على مضيق باب المندب، الذي يعد أحد أهم الممرات التجارية البحرية العالمية.



وجزيرة عبد الكوري جزءًا من أرخبيل سقطرى الذي سيطرت عليه الإمارات عبر مليشيات المجلس الانتقالي في يونيو2020م، وتقع بين البحر العربي والمحيط الهندي، ولها أهمية استراتيجية كبيرة في كونها تطل على السواحل الإفريقية ويمكن منها التحكم بخط الملاحة الدولية المؤدي إلى باب المندب.

