اليمن.. الأرصاد يتوقع هطول أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة

المنامة - ياسر ابراهيم - توقّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، إستمرار هطول أمطار رعدية غزيرة بعدد من المحافظات خلال الساعات القادمة.

وقال المركز في نشرته اليومية، إنه من المتوقع أن تشهد المرتفعات الجبلية طقسا غائما جزئيا الى غائم مع إستمرار فرص هطول الأمطار المتفاوتة الشدة بعضها غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد أحيانا.

وأوضح أن المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها هي ( تعز- لحج- إب - الضالع - البيضاء- أبين - ريمة - ذمار - المحويت - حجة وصعدة وأجزاء من محافظتي صنعاء و عمران ) وعلى أجزاء من هضاب محافظات (المهرة- حضرموت وشبوة).

وتوقّع أن تشهد أجواء غائمة جزئيا مع احتمال هطول أمطار متوسطة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على الشريط الساحلي الغربي والمناطق الداخلية المحاذية له، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها والرياح نشطة تتراوح ما بين (15 – 25 عقدة) مثيرة للأتربة والرمال.

وأشار إلى أن المناطق الصحراوية من المتوقع أن تشهد أجواء غائمة جزئيا مع احتمال هطول أمطار متوسطة الشدة على مناطق متفرقة من صحاري (المهرة، حضرموت وشبوة) والرياح نشطة مثيرة للأتربة و الرمال.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، المواطنين في المحافظات المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن العواصف الرعدية والتواجد في مجاري وممرات السيول.

ودعا إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من إنهيارات المباني الطينية، ومن الإنزلاقات الطينية والصخرية على الطرقات الجبلية، ومن تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار أو الضباب.

ونبه المركز، مرتادي البحر وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية من ارتفاع الموج واضطراب البحر.

وأدت الأمطار التي هطلت على أجزاء واسعة من اليمن إلى وفاة عشرات اليمنيين بينهم نساء وأطفال، وتهدم عشرات المنازل، وسط تحذيرات أممية من فيضانات ستشهدها اليمن خلال الأيام القادمة نتيجة استمرار هطول الأمطار.