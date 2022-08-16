مأرب.. الوحدة التنفيذية تدعو إلى إغاثة الأسر النازحة التي احترقت مخيماتهم

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مسؤول الطوارئ بالوحدة التنفيذية، إن حريقاً نشب في مخيم الوحدة بجو النسيم، ومخيم الحمه بالقطاع الجنوبي في مأرب، ما أدى الى احتراق مأوى 7 أسر بمخيم الوحدة، ومأوى أسرة واحدة بمخيم الحمه وتمت السيطرة عليه من قبل متطوعين من الأهالي.



جاء ذلك خلال تفقّد مدير عام الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة مأرب، سيف مثنى، مخيم الوحدة إثر حريق نشب، اليوم، في مخيم الوحدة بقطاع جو النسيم، ومخيم الحمه بالقطاع الجنوبي لمحافظة مأرب.

وحسب مسؤول الطوارئ، فأن الحريق اندلع في إحدى الشبكيات المصنوعة من الحديد والمغطاة بالطرابيل سريعة الاحتراق ثم امتد لنحو 21 شبكية داخل المخيم، ما تسبّب في أضرار مادية لمقتنيات خاصة بالنازحين دون تسجيل أي خسائر بشرية.



وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن أسباب الحريق ناجمة عن التشبيك العشوائي للكهرباء والى تجاهل المنظمات لنداءات الوحدة التنفيذية بتوفير مأوى انتقالي اكثر ديمومه يقاوم الحرائق ويحفظ للنازح كرامته.



وفي 20 يوليو الماضي، لقي رب اسرة مصرعه وأصيبت زوجته، وأختها في اندلاع حريق داخل مخيم (الروضه)، بمحافظة مأرب.



وسجل النصف الاول من العام الحالي حوادث احتراق 51 مأوى داخل مخيمات للنازحين، ما تسببت في سقوط 12 ضحية وإصابة 14 شخص من الأطفال النازحين والنساء.



وما زال أكثر من اثنين مليون و222 ألف و 530 فرد نازح خارج مناطقهم الأصلية، بحسب إحصائيات الوحدة التنفيذية.

وحسب الوحدة، فأنه يعيش معظم النازحين في مأوى مؤقت أو في أكواخ مصنوعة من العود بمحافظة مأرب منذ الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية أواخر العام 2014 م الى وقتنا الحالي.