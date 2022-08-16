تعز.. افتتاح مجمع أويس القرني التربوي بتمويل من هيئة الإغاثة الإنسانية التركية

المنامة - ياسر ابراهيم - افتتح وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، اليوم الثلاثاء، مجمع أويس القرني التربوي بعد استكمال بنائه تأثيثه بجميع المستلزمات المدرسية بتمويل من هيئة الإغاثة الإنسانية التركية ( IHH ) وتنفذه جمعية الوصول الإنساني.



ويضم المجمع المكون من ثلاثة طوابق 21 فصلا دراسيا مع المرافق الخدمية والإدارة، وعدد من التجهيزات والمعامل المدرسية والعلمية، وملعب ودورة مياه ومجهز حسب موصفات عالية.



وخلال الافتتاح أشاد المخلافي بجهود هيئة الإغاثة الإنسانية وجمعية الوصول الإنساني بتنفيذ مثل هذه المشاريع المستدامة في مجال التعليم في ظل الحرب الذي دمرت معظم المرافق التعليمة بشكل كلى.



وقال إن الاهتمام ببناء وإعادة ترميم المدارس هو اهتمام ببناء جيل واع، وتسليح أطفالنا وشبابنا بالعلم والمعرفة باعتبارهم بناة الحاضر والمستقبل وبما يمكنهم من مقارعة موروثات الجهل والتخلف والفكر الإمامي الكهنوتي الضال والمنحرف.



من جانبه أشار مدير مكتب التربية بتعز عبدالواسع شداد إلى أن المجمع يمثل رافداً مهماً لقطاع التعليم لضمان استمرارية العملية التعليمية، والتخفيف من الازدحام الشديد في المدارس، مثمناً الدعم السخي الذي تقدمه هيئة الإغاثة الإنسانية التركية في دعم قطاع التعليم.



