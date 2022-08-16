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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينج وناقش معه التطورات الاخيرة والجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن وفقا للمرجعيات المتفق عليها.

بن مبارك يلتقي المبعوث الامريكي لبلادنا

وخلال اللقاء شدد وزير الخارجية على أهمية تنفيذ كافة بنود الهدنة الأممية، وضرورة فتح المعابر في مدينة تعز وبقية المحافظات، مشيرا إلى استمرار مليشيات الحوثي في انتهاك الهدنة وعدم التزامها بتنفيذ ما ورد في بنودها.

و أكد ان الحكومة اليمنية تتعامل بإيجابية مع كل مقترحات الأمم المتحدة حرصا منها على تخفيف معاناة شعبها، مشددا في الوقت نفسه على أن قضية تعز هي من كبرى القضايا الإنسانية التي يجب التعامل معها وحلها قبل الانتقال إلى أي ملفات أخرى.

من جانبه أكد المبعوث الأمريكي دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والتزامها بمساعدة اليمن على الخروج من أزمته وإحلال السلام والوقوف إلى جانب وحدته وسيادته وسلامة أراضيه.

حضر اللقاء سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاجن.

احتفلت قيادة محور علب بتخرج الدفعه الأولى للعام التدريبي الجديد 2022م من منتسبي المحور ومتدربي الدورة الثانية ألغام.

وقد شهد حفل التخرج العديد من الفقرات والبروفات التي أبرز من خلالها ابطال الجيش الوطني من الخريجين مستوى التدريب الذي تلقوه لأكثر من شهرين في العديد من المهارات القتالية والميدانية ومهارات القنص والاقتحام والتعامل مع الألغام والالتفاف على مواقع العدو والتمشيط والرماية.

وخلال حفل التكريم القىّ اللواء ياسر مجلى قائد محور علب كلمة نقل في بدايتها تحيات وتبريكات فخامة رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة تخرج الدفعه الاولى للعام التدريبي الجديد 2022م.. مؤكدا أن الدورات التي تلقاها المتدربون عملت على اكسابهم العديد من المهارات الميدانية والقتالية في المناطق الجبلية والمفتوحة.

كما اكد اللواء ياسر مجلى على أهمية مواجهة الفكر الايراني والتمدد الفكري الارهابي الحوثي من خلال تقوية العقيدة العسكرية وبث روح ثورتي سبتمبر واكتوبر في نفوس افراد المؤسسة العسكرية.

أشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن بن طالب بالجهود التي بذلها سلفه القاضي علي ناصر سالم خلال مسيرته القضائية التي أمتدت لأكثر من خمسين عامًا.

وخلال دور الاستلام والتسليم الذي جرى صباح اليوم بالمجمع القضائي بالعاصمة المؤقتة عدن بحضور وزير العدل القاضي بدر العارضة وعدد من أعضاء المجلس كرم رئيس المجلس سلفه بدرع المجلس تقديرا لجهوده في تعزيز دور السلطة القضائية وتثبيت دعائمها في ظل احلك الظروف التي تعيشها اليمن والسلطة القضائية على وجه الخصوص.

اكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ان الاصطفاف خلف الشرعية الدستورية بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واعضاء المجلس، قولًا وفعلًا هو طوق النجاه الوحيد، وآخر فرصة لليمنيين لاستعادة دولتهم والحفاظ على هويتهم، والتأسيس لشراكة وطنية حقيقية، ومستقبل مشرق تستحقه الاجيال القادمة.

وقال معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان المرحلة هي مرحلة توحيد الجهود والامكانات تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي للتصدي للمشروع التوسعي الإيراني، ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والامنية والعسكرية، وكل الخلافات والتباينات في وجهات النظر ينبغي حلها تحت مظلة المؤسسات الدستورية التي بات الجميع دون استثناء شركاء فيها".

واضاف الارياني "ان التجارب والاحداث التي شهدتها اليمن منذ ازمة 2011، اثبتت أن لا أحد قادر على إلغاء وشطب الآخر، وأن اي مساعي لاستبعاد واقصاء طرف مصيرها الفشل وديمومة الصراع والحرب التي يدفع ثمنها الجميع، وان اليمن لن ينهض ويستعيد عافيته الا بتكاتف كل مكوناته وابناءه المؤمنين بأنه يتسع للجميع".

وجدد الإرياني، دعوة كل المكونات السياسية لتغليب المصلحة الوطنية وتكريس نهج الحوار لتجاوز الخلافات، وتفويت الفرصة على مليشيا الحوثي التي تعمل على إذكاء الصراعات وايقاد نار الفتنة بين الاخوة، وتراهن عليها لديمومة الانقلاب واستمرار تسلطها على رقاب اليمنيين واستلاب ارادتهم والعبث بهويتهم.

وثمن الوزير الارياني، المواقف الاخوية الصادقة والنبيلة للاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، ودعمهم واسنادهم المتواصل واللامحدود للحكومة والشعب اليمني في مختلف المجالات، وهو الدعم الذي لولاه لسقطت اليمن فريسة سهلة بيد ايران، ونراهن على مواقف اشقائنا لتجاوز الازمة ومواجهة مختلف التحديات.