شبوة.. مليشيات الإمارات تواصل تحشيداتها العسكرية ومهاجمة قوات الجيش

المنامة - ياسر ابراهيم - واصلت مليشيات الإمارات تحشيداتها العسكرية إلى محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، ومهاجمة مواقع قوات الجيش شمال مدينة عتق.



وقالت مصادر عسكرية، إن عشرات الآليات والمدرعات التابعة لقوات العمالقة المدعومة إماراتياً وصلت إلى مدينة عتق، مركز محافظة شبوة الليلة الماضية.



وأضافت أن تعزيزات إضافية وصلت اليوم الثلاثاء قادمة من الساحل الغربي وشملت مئات المقاتلين وعشرات الأطقم العسكرية.



وفي وقت سابق من الليلة الماضية جددت مليشيا دفاع شبوة والعمالقة (المدعومتين إماراتياً)، مهاجمة مواقع قوات الجيش في منطقة "نعظة" ـ 30 كيلو إلى الشمال من عتق على الخط الدولي الرابط بين محافظتي شبوة وحضرموت ـ.



وحسب مصادر عسكرية فإن الطيّران الإماراتي المسيّر شن عدة غارات على مواقع الجيش لإسناد مليشياته على الأرض، سقط على إثرها قتلى وجرحى في صفوف الجيش.



والأربعاء الماضي، أحكمت المليشيا الانفصالية سيطرتها على مدينة عتق بعد معارك مع القوات الحكومية وبغطاء مكثف من طيران الإمارات المسيّر الذي استهدف بعشرات الغارات مواقع الجيش والأمن وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات بينهم مدنيين.

