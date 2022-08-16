تضرر مأوى 8 أسر جراء اندلاع حريق في مخيمين للنازحين بمأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - تضرر مأوى ثمان أسر نازحة جراء اندلاع حريق في مخيمين للنازحين بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).



وقالت وحدة الطوارئ في الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة مأرب في بيان لها الإثنين، إن حريقاً نشب في مخيم الوحدة بجو النسيم، ومخيم الحمه بالقطاع الجنوبي مما أدى الى احتراق مأوى 7 اسر بمخيم الوحدة ومأوى اسرة واحدة بمخيم الحمه وتمت السيطرة عليه من قبل متطوعين من الأهالي.



وأضافت، أن الحريق اندلع في إحدى الشبكيات المصنوعة من الحديد والمغطاة بالطرابيل سريعة الاحتراق ثم امتد لنحو 21 شبكية داخل المخيم ما تسبب في أضرار مادية لمقتنيات خاصة بالنازحين دون تسجيل أي خسائر بشرية.



وأشار البيان إلى التحقيقات الأولية إلى أن أسباب الحريق ناجمة عن التشبيك العشوائي للكهرباء والى تجاهل المنظمات لنداءات الوحدة التنفيذية بتوفير مأوى انتقالي أكثر ديمومه يقاوم الحرائق ويحفظ للنازح كرامته.



وأكد البيان تسجيل احتراق 51 مأوى في مخيمات النازحين خلال النصف الأول من العام الجاري، تسبب بمقتل وإصابة 26 شخصا في صفوف النساء والأطفال النازحين.



وأضاف أن مخيمات النازحين، شهدت خلال النصف الاول من العام الجاري، تسجيل 51 حادثة حريق لـ 51 مأوى داخل مخيمات للنازحين، ما تسببت في سقوط 12 ضحية وإصابة 14 شخص من الأطفال النازحين والنساء.



يذكر أن أكثر من اثنين مليون و222 ألف و 530 فرد نازح خارج مناطقهم الأصلية، بحسب إحصائيات الوحدة التنفيذية، يعيش معظمهم في مأوى مؤقت أو في أكواخ مصنوعة من العود بمحافظة مأرب منذ الانقلاب الحوثي في 2014م.

