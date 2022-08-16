صنعاء.. مليشيا الحوثي تقوم بتهريب سجين محكوم عليه بالإعدام (وثيقة)

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت قيادات حوثية على تهريب قاتل، بعد إلقاء القبض عليه في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرتها، في جريمة تضاف إلى سلسلة جرائمها بتهريب قتلة وذوي سوابق إجرامية.



وقالت مصادر إعلامية، إن قيادات نافذة في مليشيا الحوثي هرّبت قاتلا محكوما عليه بالإعدام يدعى "قاسم محمد منصور الحداد"، المتهم بقتل المواطن "عبدالواسع الحداد".



وأظهرت وثيقة صادرة من النيابة العامة بصنعاء، تفيد، أنه تم تهريب المتهم بالقتل، أثناء تواجد في مستشفى المتوكل بصنعاء.



وكيل نيابة صنعاء الجزائية القاضي عصام المحبشي، كشف وقوع جريمة تهريب "الحداد"، في خطاب وجهه إلى مدير أمن الامانة، بتاريخ 12 اكتوبر 2021م.



وطالب وكيل النيابة، بسرعة القبض على "الحداد" وتسليمه إلى النيابة، والتعميم على اسمه في اقسام الشرطة والمنافذ البرية والبحرية والجوية.