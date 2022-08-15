شبوة.. مقتل سجين إثر تعرضه للتعذيب من قبل المليشيات الانفصالية في مركزي عتق

المنامة - ياسر ابراهيم - أفاد مصدر محلي، الإثنين، بمقتل سجين جراء تعرضه للتعذيب من قبل المليشيات الانفصالية في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.



وقال المصدر لـ"يمن شباب نت"، إن المواطن ناجي صالح محمد بخيت باراس العولقي توفي داخل السجن المركزي في مدينة عتق إثر التعذيب من قبل مليشيات الانفصالية التابعة لدولة الإمارات.



وأضاف، أن الضحية العولقي أحد اقرباء أحمد لشقم قائد قوات الطوارئ في محور عتق والذي قتل الأسبوع الماضي في هجوم لمليشيات العمالقة في مدينة عتق.



وأكد المصدر أن قبائل ال بارس رفضت استلام جثمان الشهيد وطالبت السلطة المحلية في شبوة بالتحقيق في ملابسات وظروف وفاته.



وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لجثة العولقي تظهر عليها أثار تعذيب وحشي أدى إلى وفاته، في حادثة هي الأولى من نوعها في المحافظة التي شهدت خلال السنوات الأخيرة حالة من الاستقرار الأمني.

