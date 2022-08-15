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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتورة صفاء معطي، خطة عمل وتفعيل نشاط الجهاز خلال المرحلة القادمة، والصعوبات التي تواجه سير العمل والمعالجات المناسبة للتغلب عليها.

وزير التخطيط يناقش خطة عمل وتفعيل نشاط الجهاز المركزي للإحصاء خلال المرحلة القادمة

وأكد الوزير باذيب، حرص قيادة وزارة التخطيط وفقًا للإمكانيات المتاحة على تقديم الدعم اللازم للجهاز المركزي للإحصاء وتذليل الصعوبات التي تواجه سير عمله من أجل تفعيل دوره والارتقاء به، وذلك بموجب خطة عمل مدروسة تراعي كافة مهام ومسؤوليات الجهاز للقيام بواجباته المناطة به بالشكل المطلوب من أجل تقديم المعلومات والبيانات اللازمة للجهات المستفيدة.

من جانبها، استعرضت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء، خطة عملها للفترة القادمة، والتحديات التي تعيق آلية سير العمل، والاحتياجات والمتطلبات الأساسية اللازمة لتفعيل نشاط وعمل الجهاز.

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 87 طنًا و98 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للمتضررين من السيول في مديريّتي الوادي والمدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 7.326 فردًا.

واشار المركز، إلى ان عملية التوزيع تأتي ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي يُنفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

وناقش اجتماع عقد،بمدينة سيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، عدد من القضايا المتعلقة بالتصدير والاستيراد.

وتطرق الاجتماع الذي حضره مدراء هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، ومطار سيئون الدولي، وغرفة التجارة والصناعة بوادي حضرموت والصحراء، وعدد من المختصين إلى الاشكاليات المتعلقة بهذا الخصوص والسبل الكفيلة لمعالجتها وفق الامكانيات.



عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة ومراجعة الموازنة العامة للدولة للعام 2022م، اليوم، اجتماعها بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة المهندس محسن باصرة.

وفي الاجتماع نوه المهندس باصرة عن تقديره لأعضاء اللجنة على الجهود التي بذلتها في دراسة مشروع الموازنات وعلى الاسئلة والآراء والمقترحات والملاحظات والتوصيات القيمة التي طرحت والتي عكست روح المسؤولية الوطنية، وبما يعزز موارد الدولة ويخفف المعاناة عن كاهل المواطن التي اثقلته وتسببت في زيادة نسبة الفقر.

كما عبر رئيس اللجنة عن شكره للجانب الحكومي ممثلًا بوزارة المالية ووكلاء الوزارة وبقية الوزارات المتخصصة وتعاونها مع اللجنة وتقديم المعلومات والردود على الملاحظات والاستفسارات والاسئلة بشكل كتابي أو من خلال الردود الشفوية عند حضورها اجتماعات اللجنة.

هذا وكانت اللجنة قد قدمت في اجتماعها اليوم الملاحظات النهائية على التقرير المقدم من لجنة الصياغة والذي يشمل عدد من المحاور التي وردت في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة، وكلفت لجنة الصياغة لاستيعابها بالتقرير الذي سيقدم إلى مجلس النواب في جلسات انعقاده القادمة.

وقع صندوق صيانة الطرق والجسور (الجهة الممولة)، مع المؤسسة العامة للطرق (الجهة المنفذة)، في العاصمة المؤقتة عدن، عقود تنفيذ ٨ مشاريع لصيانة وإعادة تأهيل عدد من الطرق بمحافظات المهرة، وحضرموت، وشبوة وأبين، وذلك بحضور وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي.

وأكد الوزير الحريزي، أهمية مشاريع الطرقات التي تم توقيع عقودها في خدمة المجتمع وتخفيف معاناته.. مشددا على مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل خلال تنفيذ أعمال المشاريع من أجل إنجازها في مواعيدها الزمنية المحددة ووفقا للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة.

وافتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح بالعاصمة المؤقتة عدن امساللقاء التقييمي النصف سنوي لبرامج الصحة والتغذية المدعومة من اليونيسيف.

اللقاء الذي ينظمه قطاع الرعاية الصحية الأولية يشارك فيه ٩٦ مشاركا من مدراء مكاتب الصحة ومشرفي التحصين والترصد والتثقيف والإعلام الصحي والصحة الانجابية في اثنتي عشر محافظة سيقفون وعلى مدى ثلاثة أيام أمام عدد من التقارير التقييمية للقطاعات الصحية المختلفة ومعلومات عن التقدم المحرز بشان نتائج خطة العمل السنوية ونتائجها وكيفية توسيع نطاق الرعاية الصحية الأولية بما في ذلك الخدمات المجتمعية والطرق المثلى لتحسين تنفيذ الأولويات والمجالات الممكنة للتكامل ورسم الخرائط.

في افتتاح اللقاء أكد وزير الصحة على أهمية التركيز على خدمات الرعاية الصحية الأولية وتعزيز دورها الفاعل باعتبارها ركيزة أساسية في الخدمات الصحية التي هي حق إلزامي للمواطن.. مشيرًا إلى أن أنشطة كثيرة حققت نجاحات كبيرة ولا بد من تقييمها والعمل على تلافي أوجه القصور فيها والوقوف أمام المشكلات ومعالجتها وسد الثغرات وفقا وتقييم فعلي للخطة.

واستعرض النجاحات المحققة مؤخرا في حملات التحصين مؤملا التوسع والاستمرار فيه للوصول إلى تحقيق الجرعة الصفرية والوصول إلى كل الأطفال والتركيز على برامج التغذية والصحة الانجابية وتوسيع خدمات الأمومة الآمنة.