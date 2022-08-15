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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، سير الأعمال الإنشائية في تنفيذ مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بمدينة الغيضة، بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

محافظ المهرة يتفقد سير الأعمال الإنشائية بمشروع مدينة الملك سلمان الطبية

واستمع المحافظ ومعه الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر، من مدير مكتب البرنامج السعودي بالمحافظة المهندس عبدالله باسليمان، إلى شرح حول سير الأعمال الجارية في تنفيذ المشروع، ونسبة الإنجاز وطبيعة الأعمال المتبقية لاستكمال المشروع.

كما استمع المحافظ، من المختصين إلى إيجاز عن مكونات المشروع الذي يقع على مساحة تقدر بمليون متر مربع ويحتوي على مشاريع طبية وتعليمية، ويضم في مرحلته الأولى بناء مستشفى بسعة سريرية تبلغ 100 سرير، وغرف عمليات كبرى، وعمليات قلب، وعناية مركزة، وغرف حضانة، وقسم أشعة، ومهبط للطائرات المروحية لعمليات الإخلاء الطبي، ومسج،د ومكاتب إدارية، وغرف العيادات المتنوعة في تخصصات الباطنية والأسنان والأطفال وغيرها.

وأشار المحافظ بن ياسر، إلى أهمية المشروع في تحسين مستوى الخدمات الطبية بالمحافظة..مشيدًا بدعم المملكة العربية السعودية للمهرة بشكل خاص واليمن بشكل عام في مختلف المجالات.

كما تفقد محافظ محافظة، سير العمل في مشروع إعادة تأهيل وسفلتة الطرق الداخلية بمدينة الغيضة، الممول من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن..مستمعًا من ممثل الشركة المنفذة للمشروع، إلى شرح مفصل حول سير العمل في المشروع في مرحلته الأولى وما تم إنجازه من أعمال حتى اليوم..مثمنًا جهود البرناج السعودي وتدخلاته في مختلف القطاعات الخدمية.

ويتكون مشروع إعادة تأهيل الطرق الداخلية لمدينة الغيضة في مرحلته الأولى من 14 شارعًا بإجمالي اطوال 23 كم، وتأهيل كلي، وإعادة إنشاء 2.2كم مع تأهيل أرصفة مع بلاط وطلاء لـ 12كم، وإنشاء طبقة اسفلت 5.3 كم وتأهيل جزئي أسفلت لمقاطع منهارة 3.5 كم.



ناقش اجتماع عقد، اليوم، بمدينة سيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، عدد من القضايا المتعلقة بالتصدير والاستيراد.

وتطرق الاجتماع الذي حضره مدراء هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، ومطار سيئون الدولي، وغرفة التجارة والصناعة بوادي حضرموت والصحراء، وعدد من المختصين إلى الاشكاليات المتعلقة بهذا الخصوص والسبل الكفيلة لمعالجتها وفق الامكانيات.

اطلع وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، اليوم، على سير اول امتحانات وزارية بالمعهد التقني الصناعي بالمحافظة والذي يتقدم لها ستة واربعين طالبًا في مجالي كهرباء السيارات والمساحة والطرق.

واشاد الدكتور لمروق، بمستوى سير الامتحانات واستعداد الطلاب لها..مثنيًا على النظام الرقابي عليها..مؤكدًا اهتمام قيادة المحافظة بالتعليم المهني بالمحافظة وحرصها على افتتاح معاهد في المديريات الكبيرة وذات الكثافة السكانية بالمحافظة.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، نتائج اختبارات شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2022/2021، بنسبة نجاح بلغت 91.9 بالمائة.

وخلال إعلان النتائج، هنأ وزير التربية والتعليم طارق العكبري، جميع الطلاب الذين حققوا المراكز المتقدمة على مستوى المحافظات والجمهورية..متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية خلال الفترة المقبلة..مؤكدًا أن نجاح عملية الاختبارات شهادة الثانوية العامة لهذا العام مرت بظروف صعبة ومعقدة واستطاعت الوزارة وبجهود كل العاملين على تجاوزها والوصول إلى تحقيق نجاحات نعتز بها.

واشار إلى ان الوزارة ستقوم بعملية تحليل نتائج اختبارات الثانوية العامة وذلك من أجل تقويم مستوى العمل التربوي والتعليمي، ومعالجة اي إشكاليات أو عراقيل حصلت والعمل على تجاوزها ومعالجتها خلال المرحلة المقبلة. مشيدًا بجهود اللجنة العليا للامتحانات وكافة الفرق والكوادر التربوية في مختلف القطاعات والمحافظات خلال الفترة الماضية والتي أسهمت بشكل كبير في إنجاح سير عملية الامتحانات الوزارية.

من جانبه أوضح مدير إدارة الاختبارات بقطاع المناهج والتوجيه التربوي عبدالله ناصر، أن عدد المتقدمين للاختبارات 86 ألف و406 طالبًا وطالبة منهم 71 ألف و849 طالبًا وطالبة في القسم العلمي، و14 ألف و557 طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، وغاب عنها 3 ألف و681 طالبًا وطالبة.

وأشار إلى أن عدد الناجحين 75 ألف و999 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 91.9 بالمائة منهم 63 ألف و631 طالبًا وطالبة في القسم العلمي بنسبة نجاح (92.7 بالمائة)، و12ألف و368 طالبًا وطالبة في القسم الأدبي بنسبة بلغت (87.9 بالمائة)، فيما بلغ عدد الراسبين 6 ألف و743 طالب وطالبة بنسبة 8.2 بالمائة منهم 5 ألف 47 طالبًا وطالبة في القسم العلمي بنسبة (7.5 بالمائة)، وألف 696 في القسم الأدبي بنسبة (12.1 بالمائة).

هذا وأعلن نائب رئيس اللجنة العليا للاختبارات الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتوجيه التربوي الدكتور عبدالغني الشوذبي، أسماء أوائل الطلاب على مستوى المحافظات بالجمهورية اليمنية للعام الدراسي 2022/2021

