شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن دغر يزور القنصلية اليمنية في جدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زار رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مبنى القنصلية اليمنية العامة بجدة وكان في استقباله القنصل العام السفير علوي بافقيه، ونائب القنصل العام جميل الحذيفي، ووكيل مصلحة الهجرة والجوازات عبدالجبار سالم، وذلك للاطلاع على سير الاعمال في القنصلية.

بن دغر يزور القنصلية اليمنية في جدة

وخلال الزيارة استمع الدكتور بن دغر، من القنصل، السفير علوي بافقيه، والكادر العامل معه، إلى شرح مفصل عن طبيعة عمل القنصلية وحجم القضايا التي تتعامل معها والخدمات التي تقدمها للمغتربين اليمنيين.

وطاف الدكتور بن دغر بأقسام القنصلية ومكتب إدارة الهجرة والجوازات، مثمنًا جهود الكادر العامل في القنصلية، وقيادتها السابقة واللاحقة وحرصها على إنجاز معاملات المغتربين، في وقتها المحدد وبكفاءة عالية، وبتقنية رفعت من مستوى الأداء وخدمة اليمنيين.

عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة ومراجعة الموازنة العامة للدولة للعام 2022م، اليوم، اجتماعها بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة المهندس محسن باصرة.

وفي الاجتماع نوه المهندس باصرة عن تقديره لأعضاء اللجنة على الجهود التي بذلتها في دراسة مشروع الموازنات وعلى الاسئلة والآراء والمقترحات والملاحظات والتوصيات القيمة التي طرحت والتي عكست روح المسؤولية الوطنية، وبما يعزز موارد الدولة ويخفف المعاناة عن كاهل المواطن التي اثقلته وتسببت في زيادة نسبة الفقر.

كما عبر رئيس اللجنة عن شكره للجانب الحكومي ممثلًا بوزارة المالية ووكلاء الوزارة وبقية الوزارات المتخصصة وتعاونها مع اللجنة وتقديم المعلومات والردود على الملاحظات والاستفسارات والاسئلة بشكل كتابي أو من خلال الردود الشفوية عند حضورها اجتماعات اللجنة.

هذا وكانت اللجنة قد قدمت في اجتماعها اليوم الملاحظات النهائية على التقرير المقدم من لجنة الصياغة والذي يشمل عدد من المحاور التي وردت في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة، وكلفت لجنة الصياغة لاستيعابها بالتقرير الذي سيقدم إلى مجلس النواب في جلسات انعقاده القادمة.

وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني يزور مقر الهيئة العامة للآثار بالعاصمة المؤقتة عدن

زار وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني اليوم مقر الهيئة العامة للآثار بالعاصمة المؤقتة عدن للاطلاع على وضع الهيئة واحتياجاتها.

وخلال الزيارة قدم رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف أحمد باطايع، ونائب رئيس الهيئة سالم العامري، شرح عن الدور الذي تقوم به الهيئة وحجم الصعوبات التي تواجهها وما بذلوه من جهود في سبيل إنعاشها وتطويرها.

وأشاد الارياني بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة العامة للآثار وكذا الانشطة التي تقوم بها رغم شحة الامكانات، ووجه بإعداد خطة لاهم الاحتياجات لتفعيل الهيئة، حاثًا على المزيد من العناية بالتراث والفن المعماري والحفاظ على انماطه المختلف.

كما طاف الوزير بأرجاء قصر السلطان العبدلي واطلع على المرحلة الأولى من الترميم، والتي تم الانتهاء منها، ووقف عن كثب على التجهيزات التي يتم الاعداد لها لترميم المرحلة الثانية من مكونات القصر ضمن مشروع "النقد مقابل العمل" الذي تنفذه منظمة اليونسكو بتمويل الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن الحكومة ستولي قطاع الآثار اهتمامًا أكبر، نظرًا لما تمثله من أهمية في ترسيخ الهوية الوطنية، مشيدًا بدعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في حماية التراث والآثار اليمنية، واستعادة بعضها بعد أن تعرضت للنهب والتهريب.

وتطرق إلى ما تقوم به مليشيات الحوثي من تجريف للتراث اليمني، وتدمير الآثار والمناطق التاريخية، التي توثق التاريخ الوطني وما أبدعه الإنساني اليمني عبر العصور ضمن مشروعها الطائفي الذي تحاول من خلاله طمس الهوية والتراث اليمني العريق.

رافق الوزير في زيارته وكيل وزارة الثقافة محمة الشعبي ووكل محافظة عدن محمد المفلحي.