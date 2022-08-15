شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة التربية تعلن نتيجة اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، نتائج اختبارات شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2022/2021، بنسبة نجاح بلغت 91.9 بالمائة.

وزارة التربية تعلن نتيجة اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021

وخلال إعلان النتائج، هنأ وزير التربية والتعليم طارق العكبري، جميع الطلاب الذين حققوا المراكز المتقدمة على مستوى المحافظات والجمهورية..متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية خلال الفترة المقبلة..مؤكدًا أن نجاح عملية الاختبارات شهادة الثانوية العامة لهذا العام مرت بظروف صعبة ومعقدة واستطاعت الوزارة وبجهود كل العاملين على تجاوزها والوصول إلى تحقيق نجاحات نعتز بها.

واشار إلى ان الوزارة ستقوم بعملية تحليل نتائج اختبارات الثانوية العامة وذلك من أجل تقويم مستوى العمل التربوي والتعليمي، ومعالجة اي إشكاليات أو عراقيل حصلت والعمل على تجاوزها ومعالجتها خلال المرحلة المقبلة. مشيدًا بجهود اللجنة العليا للامتحانات وكافة الفرق والكوادر التربوية في مختلف القطاعات والمحافظات خلال الفترة الماضية والتي أسهمت بشكل كبير في إنجاح سير عملية الامتحانات الوزارية.

من جانبه أوضح مدير إدارة الاختبارات بقطاع المناهج والتوجيه التربوي عبدالله ناصر، أن عدد المتقدمين للاختبارات 86 ألف و406 طالبًا وطالبة منهم 71 ألف و849 طالبًا وطالبة في القسم العلمي، و14 ألف و557 طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، وغاب عنها 3 ألف و681 طالبًا وطالبة.

وأشار إلى أن عدد الناجحين 75 ألف و999 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 91.9 بالمائة منهم 63 ألف و631 طالبًا وطالبة في القسم العلمي بنسبة نجاح (92.7 بالمائة)، و12ألف و368 طالبًا وطالبة في القسم الأدبي بنسبة بلغت (87.9 بالمائة)، فيما بلغ عدد الراسبين 6 ألف و743 طالب وطالبة بنسبة 8.2 بالمائة منهم 5 ألف 47 طالبًا وطالبة في القسم العلمي بنسبة (7.5 بالمائة)، وألف 696 في القسم الأدبي بنسبة (12.1 بالمائة).

هذا وأعلن نائب رئيس اللجنة العليا للاختبارات الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتوجيه التربوي الدكتور عبدالغني الشوذبي، أسماء أوائل الطلاب على مستوى المحافظات بالجمهورية اليمنية للعام الدراسي 2022/2021 وهم:

القسم العلمي:

- وضحة نبيل علي محمد هاشم 99.88% - عدن

- علي عنتر علي صياد 99.63% - لحج

- سامي فهد حنش عبدالله 99.50% - أبين

- محمد عبد الحكيم محمد عبدالله 99.63% - الضالع

- رانيا محمد علي يامي 94.75% - الحديدة

- بسمه أنيس محمد علي الزبيدي 99.25% - حضرموت الوادي

- ابراهيم جمال حسين مجور 99.63% - شبوة

- رتاج طارق عبدالقادر حسن الجيلاني 99.63% - شبوة

- يزيد حماد محمد حماد محامد 99.25% - المهرة

- فاطمه يحيى عبدالله عيسى 96.13% - سقطرى

- صفية جواد مبارك عمر باتيس 99.88% - حضرموت الساحل

- علي صلاح محفوظ عمر لجرب 99.88% - حضرموت الساحل

- فداء أحمد سعيد صالح باربيد 99.88% - حضرموت الساحل

- مها عبدالله محمد بن محمد باوزير 99.88% - حضرموت الساحل

- محمد معاذ عبده سعيد 99.88% - تعز

- مها ناصر عبد الباقي وهاب 99.88% - تعز

- سمية منيف علي محمد الشحري 99.88% - مأرب

- أشواق خالد صالح جار الله حمامة 86.38%- الجوف.

القسم الأدبي:

- علي نصر علي عبدالرحمن 95.63% - عدن

- نجاة محمد سعيد ناصر محمد 93.25% - لحج

- ماريه احمد محمود علي 94.88% - ابين

- محمد فضل علي مسعد 82.63% - الضالع

- طيبه علي احمد عوض مسلم 98.13% - حضرموت الوادي

- رحاب صالح هدبول 91.38% - شبوة

- صابرين سالم مبخوت مسعد العامري 96.88% - المهرة

- حمدة سعد محمد علي 93.25% - سقطرى

- مريم محمد عبدالله عمر عمير 99.25% - حضرموت الساحل

- صادق احمد عبدالملك سعيد 92.25% - تعز

- عبدالرحمن صادق علي علي 89.63% - مأرب