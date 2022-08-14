شكرا لبحثكم عن خبر عدن.. تشهد توقيع عشرات المشاريع بالمحافظات المحررة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - جرى اليوم بمكتب معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي توقيع عقود تنفيذ ٨ مشاريع لصيانة وإعادة تأهيل الطرق في محافظات المهرة ، حضرموت ، شبوة وأبين،حيث قام معالي المهندس سالم العبودي بتعميد العقود التي وقعها عن صندوق صيانة الطرق (الجهة الممولة) المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة الصندوق، وعن المؤسسة العامة للطرق (الجهة المنفذة) المهندس علي أحمد حسن المدير العام التنفيذي للمؤسسة.

ويأتي هذا التوقيع للمشاريع المستهدفة بالمحافظات المحررة ضمن توجيهات ومتابعة من قبل قيادة المجلس الرئاسي والحكومة.

وخلال التوقيع الذي حضره مدراء فروع المؤسسة العامة للطرق والجسور المعنيين بتنفيذ المشاريع في المحافظات المذكورة، رحب معالي الوزير بالأخوة الحاضرين.

وابدى معالي الوزير سعادته الكبيرة بالتوقيع على تنفيذ سلسلة من المشاريع بمحافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

وقال الحريزي أن العمل يعد تحديا حقيقيا وفرصة لإثبات الوجود من قبل المؤسسة العامة للطرق والجسور بالفروع كجهات منفذة للمشاريع في هذه المحافظات.

وطالب معالي الوزير من مدراء فروع المؤسسة العامة للطرق والجسور بالعمل على مضاعفة الجهود والإسراع في إنجاز تنفيذ المشاريع خلال الفترة الزمنية المحددة لها.

بدوره قال المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة الصندوق للعام 2022م.

وشدد الماس على الجهات المنفذة بسرعة إنجاز المشاريع خلال الفترة الزمنية المحددة للمشاريع.

ونوه الماس إلى أن الإسراع في العمل هدف رئيسي لنا لكي يتم إنهاء معاناة المسافرين والمواطنين المستفيدين من هذه الخطوط الرئيسية والشريانية والداخلية بالمحافظات المحررة.

يذكر أن المشاريع تأتي بتمويل من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

حضر التوقيع عدد من مدراء وزارة الاشغال العامة والطرق وصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن إضافة للمؤسسة العامة للطرق والجسور.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.