الجيش اليمني: استشهاد 4 جنود وإصابة 19 أخرين جراء خروقات الحوثي للهدنة خلال 72 ساعة

أعلن الجيش اليمني، الأحد، مقتل 4 جنود وإصابة 19 أخرين جراء خروقات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران للهدنة الأممية خلال 72 ساعة.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت 235 خرقاً للهدنة الأممية خلال الثلاثة الأيام الماضية (11- 13 أغسطس) في جبهات مأرب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز وأبين والضالع.



وأضاف، أن الخروقات توزّعت بين 61 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و47 خرقًا جديدًا في محور حيس جنوب الحديدة، و34 خرقاً في جبهات محور تعز، و33 خرقاً غرب محافظة حجة.



كما شملت 31 خرقًا في محور البرح، و12 خرقاً في جبهات محور الضالع، و8 خروقات في جبهات الجوف، و7 في جبهات محافظة صعدة، وخرقان في محور أبين.



وذكر أنه خلال الفترة المذكورة تصدّت قوات الجيش لثلاث محاولات تسلل لمجاميع حوثية مسلّحة باتجاه مواقع عسكرية جنوب مارب، وأجبرت العناصر المتسللة على التراجع والفرار.



وأوضح أن بقية الخروقات تنوّعت بين استهداف مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد 4 من أبطال الجيش وإصابة 19 آخرين.



وأشار إلى أعمال حفر الخنادق وبناء التحصينات وحشد التعزيزات إلى مختلف الجبهات، وكذا نشر الطائرات الاستطلاعية المسيرّة في كافة الجبهات.

